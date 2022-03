OM : « Il peut être l’homme qui tombe à pic, la bonne surprise »

Sans Payet, légèrement blessé face à Brest et suspendu ce soir face au FC Bâle, Jorge Sampaoli a relancé Amine Harit dimanche dernier. Auteur d’une prestation aboutie, l’international marocain s’est rappelé aux bons souvenirs de Denis Balbir.

Amine Harit n’avait pas vraiment réussi à saisir sa chance après sa belle prestation à Monaco. Le joueur prêté n’a pas eu énormément d’occasions de se montrer mais il n’avait pas été à la hauteur. Cela s’est bien mieux passé dimanche dernier face à Brest, de quoi redonner de l’espoir sur une fin de saison plus aboutie…

Harit arrive frais sur la fin de saison

« A Brest, beaucoup de joueurs ont été excellents. Arkadiusz Milik et Cengiz Ünder bien sûr… Mais aussi Amine Harit, remplaçant désigné de Payet et qui devrait pouvoir enchaîner contre Bâle en Coupe d’Europe jeudi. Pour être totalement transparent, j’avais un peu oublié la présence de l’ancien Nantais dans l’effectif. C’est vrai qu’il s’agit d’un joueur de talent, fin, élégant, qui évolue dans un registre technique qui manque parfois à Marseille dans le cœur du jeu… A Brest, il a repris confiance et a montré qu’il pouvait être un bon remplaçant à Payet. Comme il s’est économisé malgré lui, Harit arrive frais sur la fin de saison. Il peut être l’homme qui tombe à pic, la bonne surprise » Dennis Balbir – Source: But Football Club (16/03/2022)

C’est un match qui me fait du bien, une victoire collective

« C’était difficile, mais bon après, au-delà du football, ça m’a permis de découvrir d’autres facettes de moi-même, au niveau du mental, du travail. Je n’ai jamais baissé les bras. Le dicton dit que le travail paye et bien, il paye vraiment au bout d’un moment, donc ça fait du bien. Je prends ce que j’ai à prendre. Aujourd’hui, j’ai eu ma chance. Je pense que je suis un joueur qui a besoin de temps de jeu, d’être sur le terrain pour exploiter tout mon potentiel. Ce soir, c’est un match qui me fait du bien, une victoire collective. Je n’ai pas envie de m’éterniser ou pas sur Dim. On sait quel joueur c’est, le joueur qu’il est pour nous, il est très important. Ce soir, il n’était pas là. J’ai dû prendre le flambeau et ça s’est bien passé, donc tant mieux ». Amine Harit – source : Conférence de presse (13/03/2022)