OM : Il raconte son embrouille avec Pablo Longoria en plein match !

En août 2021, lors de Nice vs OM, Dimitri Payet avait reçu un projectile sur la tête. Mais ce n’a pas été le seul incident de cette rencontre, car le président de l’OGCN Jean-Pierre Rivère s’était aussi accroché en tribune avec son homologue Pablo Longoria. Il en a livré les détail sur la chaine l’Equipe…

Invité de l’émission L’Équipe du Soir, Jean-Pierre Rivère s’est exprimé sur sa dispute avec Pablo Longoria en août 2021 lors d’un Nice vs OM. « À ce moment-là, je découvre Pablo, avec qui on s’entend très, très bien aujourd’hui. Il a une particularité, pendant les matchs il est très expressif. Devant lui, il y avait mon ex-femme qui lui dit « calmez-vous ». Là, il s’est montré un peu véhément et moi, je suis désolé, mais on ne touche pas à une femme et on lui parle correctement. Et à ce moment-là, effectivement, j’ai un petit peu chauffé. C’est là où je n’ai pas vu tous les incidents et toute la suite… Avec Pablo, on s’est réconcilié, on est très heureux et on travaille bien et je constate qu’il a toujours cette passion ».

« Je suis désolé mais on ne touche pas une femme et on lui parle bien » 🥶 Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, revient sur le jour où il a failli en venir aux mains avec Pablo Longoria😱#EDS pic.twitter.com/sn9T99mhpI — L’ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 9, 2024



A la fin du mois d’août 2021, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice ont vécu un match très particulier qui restera dans l’histoire de la Ligue 1. Un projectile jeté sur la tête de Dimitri Payet a fait stopper la rencontre qui a dû être rejouée.

Lors de cet évènement, des tensions ont eu lieu entre les dirigeants… A commencer par les deux présidents Pablo Longoria et Jean-Pierre Rivère qui avait tenu des propos scandaleux, dédouanant totalement l’attitude irresponsable de ses supporters.

Ce dimanche, les deux clubs se retrouvent pour la quatrième fois cette saison (deux fois en Ligue 1 et une fois en Coupe de France). Interrogé par Prime Vidéo, Jean-Pierre Rivère a affirmé que ses relations avec Pablo Longoria sont bien meilleures depuis que le président marseillais lui a présenté des excuses.

« Nos relations avec Longoria? Elles ont été un peu tendues. J’attendais de sa part quelque chose, ses excuses sur un sujet très particulier sur lequel je ne reviendrais pas. J’ai eu ses excuses. Aujourd’hui, c’est terminé. Quand il est venu en Coupe de France, je l’ai accueilli avec beaucoup de plaisir. Je pense qu’on a eu un moment de partage très agréable. Puis tout ça est effacé. Entre nous, il n’y a plus de sujet » Jean-Pierre Rivère – Source : Prime Vidéo (19/03/22)

Le message de Payet aux supporters

« Ce sera une belle affiche de football. Les supporters ont grandi cette saison, comme nous. On a eu un clasico sans incident. Ce soir, ils vont jouer leur rôle de 12e homme. C’est un match particulier parce qu’on est à égalité de points. C’est le sprint final. Je ne pense pas que ça conditionnera la fin de saison. Une victoire nous donnerait de la confiance. L’aspect émotionnel? C’est dur. En jouant ici, j’ai appris qu’on a public qui pousse tellement que quelque fois on oublie de garder la tête froide. On ne va pas se plaindre d’avoir une telle ambiance. Demain ça va être une ambiance de Clasico, d’olympico. Mais il va falloir garder la tête froide » Dimitri Payet – Source : Conférence de presse (19/03/22)