OM : Il reprend du service et rend hommage au Vélodrome !

Le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) a annoncé le recrutement de Jean-Louis Gasset en tant qu’entraîneur pour le reste de la saison, suite à une lourde défaite face à l’Olympique de Marseille. À 70 ans, Gasset avait initialement décidé de prendre sa retraite des bancs de touche.

Lors d’une récente conférence de presse, Gasset a expliqué les raisons de son retour. Ancien entraîneur de l’OM, il a partagé ses souvenirs de son passage à Marseille : « C’est vrai que j’avais annoncé que je pensais avoir fait mon dernier challenge dans un endroit magnifique. Dans le même état d’esprit qu’aujourd’hui, pour trois ou quatre mois pour emmener de la sérénité et vivre des moments forts dans un stade fort, et je me suis régalé ! Et j’ai dit, bon, c’est le terminus. Demi-finale de coupe d’Europe, un parcours qui aurait pu être mieux bien sûr, mais trois mois historiques pour moi. »

Un attachement profond au Vélodrome

Gasset a également évoqué son amour pour le stade Vélodrome et la complexité de chaque nouveau défi. Il a déclaré : « Ce qui fait la beauté et la complexité de cette mission, c’est qu’on se dit que c’est la dernière. Quand je suis arrivé à Marseille, j’ai dit ‘c’est la dernière, je veux la réussir’. Je suis parti de Marseille, j’avais des gens qui me regardaient et me disaient ‘merci’. Et là, il en arrive une autre, elle est encore plus dure. Je n’ai rien à gagner, à Marseille je n’avais rien à perdre. Mais c’est ma famille, et ma famille, je viens. »

A Marseille je n’avais rien à perdre

Le lien de Gasset avec le MHSC va au-delà du football. Son père, Bernard Gasset, a été l’un des fondateurs du club aux côtés de Louis Nicollin, il y a cinquante ans. Fort de son expérience de joueur avec 263 matchs disputés et de son parcours d’entraîneur, Gasset a décidé de revenir pour soutenir le club dans cette période difficile. Il a exprimé son engagement : « Quand je les vois souffrir comme ils souffrent, je n’avais pas le droit. À la sortie du match, le résultat, la manière, les supporters, le classement, le goal-average… y a rien ! On peut dire, laissez-moi, je suis à la gare… Mais pas à Montpellier ! C’est dangereux, c’est dur, il y a du travail… Mais pas à Montpellier, pas mon club ! Quand je suis arrivé, j’ai vu écrit mon nom sur la porte, je suis chez moi. »

Conclusion

Jean-Louis Gasset, avec son passé riche et son engagement envers le MHSC, se lance dans cette nouvelle aventure pour redresser la situation du club. Les supporters espèrent qu’il saura apporter la sérénité et la passion nécessaires pour retrouver le chemin du succès.