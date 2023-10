OM: Il voit ce remplaçant gagner sa place dans le onze de Gattuso !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pierre-Emerick Aubameyang a débloqué son compteur en Ligue 1. Un but qui peut être libérateur selon Jean Charles de Bono. Pour le YouTubeur CM Football, également présent dans notre émission Débat Foot Marseille, c’est Vitinha qui sera titulaire sur la durée…

Après six matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l‘OM a renoué avec la victoire dimanche dernier face au Havre (3-0). Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit son premier but dans le championnat de France. Un but « libérateur » d’après Jean-Charles de Bono. « Ce but peut lui enlever une certaine pression et le libérer de beaucoup de choses. Le ballon qu’il donne à Sarr pour le 3-0 est magnifique. C’est bien pour sa confiance« , a affirmé l’ancien joueur olympien.

Je vois davantage Vitinha au fur et à mesure avoir plus de temps de jeu, il va gagner sa place à l’entraînement

« Gattuso a fait le choix de l’expérience sur ce match. Il voulait avoir de la confiance dans sa composition de départ et a choisi les joueurs les plus âgés qui pouvaient supporter la pression« , a constaté Christophe de la chaine CM Football. « Je n’arrête pas de dire sur mes debriefs et avant-matchs, qu’à terme, c’est Vitinha qui sera titulaire ! On aura un Aubameyang qui pourra jouer à gauche ou juste un cran derrière. Je vois davantage Vitinha au fur et à mesure avoir plus de temps de jeu, il va gagner sa place à l’entraînement », a ajouté le YouTubeur.

