Passé de maitre à jouer à remplaçant de luxe, Dimitri Payet n’est pas dans la même forme que l’année dernière. L’ancien joueur de l’OM et consultant TV Eric Roy s’interroge sur le changement de statut du joueur d’un année à l’autre, d’un entraineur à l’autre.

L’ancien joueur de l’OM Eric Roy s’est exprimé sur le début de saison de l’OM et tout les changements qui ont eu lieu pendant l’intersaison. Le cas Payet est pour lui un cas à part. Flamboyant l’année dernière sous Sampaoli, le numéro 10 marseillais peine à briller en ce début d’année :

Il y a quand même quelque chose d’anormal

« S’il joue moins avec Tudor, c’est qu’il y a des raisons. Ce n’est pas juste parce qu’il est moins bon. Est-ce que lui s’est remis en cause ? Je ne suis pas dans leur discussion, mais il y a quand même quelque chose d’anormal. Un joueur si important avec un entraîneur précédent, qui passe remplaçant avec l’entraîneur suivant, c’est une vraie question. Alors oui, il y a une différence de style dans le jeu. On sait que Tudor veut beaucoup d’efforts à la récupération, mais il faut être en forme. Est-ce qu’il l’est ? On sait que Dimitri son plus gros défaut, c’est ça, ne pas être à son poids de forme de temps en temps. Avec cet entraîneur c’est dur » Eric Roy – Source : FootMercato – 29/09/22

Le match face à Angers, équipe réputée moins forte sur le papier, pourrait permettre de redonner confiance à certains joueurs olympiens en cas de bon résultat. Une confiance nécessaire pour affronter le Sporting dans les meilleures conditions ce mardi en Ligue des Champions malgré le huit clos.