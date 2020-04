La terrible nouvelle est tombée hier soir, Pape Diouf a été emporté par ce satané Coronavirus. En janvier 2019, l’ancien président de l’OM était venu dans nos locaux et avait retracé en compagnie de notre journaliste Mourad Aerts son incroyable destin. Du Tchad, via le Sénégal et Marseille, de journaliste à agent puis président… Une vie incroyable. Une occasion de lui rendre hommage…