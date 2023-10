OM : « Il y a une histoire derrière tout ça que je dirais tôt ou tard »

Dans un long entretien accordé à Zack Nani dans l’émission Zack en Roue Libre, Adil Rami a forcément évoqué son ennemi de toujours : Jacques Henri Eyraud.

Passé par l’Olympique de Marseille, Adil Rami n’a pas vraiment bien vécu ses dernières semaines dans la peau d’un joueur marseillais. En effet, le défenseur central s’est fait licencier pour faute grave par le président de l’époque, Jacques-Henri Eyraud. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus garde toujours de l’aigreur envers JHE.

« Ce qui s’est passé avec Jacques-Henri Eyraud c’était violent. Il a réussi à l’époque à manipuler les supporters en me faisant passer pour un mec qui faisait Fort Boyard alors que c’était mon jour off. Il m’a fait du mal en résiliant mon contrat et il me donne le papier le dernier moment et je peux signer nul part. La il y a une histoire derrière tout ça que je dirais tôt ou tard, et que sa femme aura besoin de savoir aussi. Aujourd’hui c’est devenu l’homme que je déteste le plus au monde », a déclaré l’ancien joueur de l’OM en direct sur Twitch dans l’émission de Zack Nani, Zack en Roue Libre.

Adil Rami sur Prime Vidéo après le clash entre direction et groupes de supporters : « C’est de la folie mais en même temps, plus rien ne me choque. C’est ce qui fait son charme, c’est ce qui fait l’Olympique de Marseille. On dit que Marseille c’est un pays dans un pays. Après moi personnellement, j’ai connu pire avec l’un des pires présidents du monde du football que tout le monde connait. (Pire que ça ?) Avec Jacques-Henri Eyraud, quand même. Il n’y a peut-être pas eu de déclarations comme ça mais moi, je connais un peu l’homme et je n’ai pas envie de rentrer dans ce qui est extra-sportif. Mais je me basais surtout sur l’entraîneur qui était un mauvais choix. Surtout quand il a osé dire que les supporters avaient pris du plaisir et ne s’étaient pas ennuyés. Je pense que là, c’était vraiment se tirer une balle dans le pied. Et à travers cette déclaration, ça montre vraiment que tu ne connais pas l’Olympique de Marseille, tu ne respectes pas le club. Puis après derrière tout ce qui suit franchement, j’essaye de me tenir loin de tout ça. Je préfère me concentrer sur tout l’aspect football.«