OM – Roustan explique ce qu’il apprécie particulièrement chez Villas-Boas

Dans son podcast, Didier Roustan est revenu sur la bonne première partie de saison des marseillais…

L’OM est actuellement deuxième du championnat de France. Pour son retour d’Argentine, Didier Roustan a publié un podcast où il s’exprime sur l’Olympique de Marseille. Selon lui, Andre Villas-Boas fédère à l’intérieur du groupe et permet aux joueurs marseillais d’être libérés…

AVB a créé un vrai groupe — Didier Roustan

A lire aussi : OM : Un gardien, un latéral gauche et un milieu relayeur… Les 3 bons plans mercato du weekend

» AVB est quelqu’un d’intelligent. A Marseille, malgré le début de saison difficile on sent que les joueurs sont complètement avec leur entraîneur. J’ai apprécié comment il s’est mis en avant par rapport à Amavi, il a eu un discours juste et n’a pas était dans le sens du vent. Les joueurs aiment quand leur entraineur prend leur défense. Andre Villas-Boas a créé un vrai groupe avec un très bon esprit d’équipe, même les remplaçants sont concerné. Il y a une âme dans cette équipe, les olympiens se mettent minable… c’est la seule équipe qui n’a pas perdu un match lorsqu’ils ouvrent le score ! »