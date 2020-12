OM : « Il y avait peut-être mieux à faire avec Germain et Aké en début de saison pour remplacer Benedetto ? »

L’Olympique de Marseille a recruté cinq joueurs cet été mais n’a pas su combler certains manques dans son effectif, notamment aux postes de latéral droit et d’attaquant axial. La question du remplacement d’un Benedetto hors de forme en début de saison interroge Mourad Aerts. Est-ce que temporairement Valère Germain et Marley Aké ne pouvaient-ils pas rendre service à ce poste ?

Il y avait peut-être un peu de matière pour faire passer temporairement ce manque de neuf

« Villas-Boas a peut-être trop insisté avec Benedetto en début de saison mais peut-être aussi qu’il avait raison puisque l’Argentin est revenu à un niveau satisfaisant. Mais il y avait peut-être mieux à faire avec Valère Germain et Marley Aké à ce poste. Puisque quand Benedetto allait sur le banc, c’était pour mettre Lopez ou Payet en faux neuf. C’était toujours du bricolage. Alors attention Benedetto et Germain sont tout sauf des cracks. Germain, et j’ai pas mal ramassé quand j’ai dit que ce n’était pas un crack à son arrivée, aurait pu rendre service en tant que neuf sur un ou deux matches face à un adversaire un peu plus faible. En début de saison, il débute en tant qu’ailier droit remplaçant. À eux deux, ils auraient peut-être pu marquer un ou deux buts de plus, réveiller Benedetto un peu plus tôt sous la menace de la concurrence… Il y avait un peu de matière dans l’effectif pour mieux faire passer temporairement ce manque de neuf dans l’effectif. » Mourad Aerts– Source : Débat Foot Marseille

