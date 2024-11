L’OM affrontera ce dimanche le FC Nantes. Avant ce match, les Parisiens ont battu les Olympiens sur le score de 3-0… Pour Nabil Djellit, la défaite a eu plus de sens que 3 points perdus.

Les Marseillais n’ont pas réussi à prendre le dessus sur les Parisiens au Vélodrome lors de la dernière journée de Ligue 1. Pour Nabil Djellit, journaliste pour la Chaîne L’Equipe, cette défaite a montré les grosses limites de cet OM qui ne jouerait clairement pas dans la même cour que le PSG.

Nantes – Marseille J-2 🔥 🗣️ @Nabil_djellit : « On a vu que le PSG ce n’était pas leur championnat. Ils n’ont pas été battus, ils ont été surclassés. » #EDG pic.twitter.com/oiFHQ0Tv9K — L’ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) November 1, 2024

Cette faute-là, en finale de l’Euro jamais Letexier ne la siffle. Jamais il ne met rouge et je ne sais même pas s’il met un jaune

Cette décision n’a pas du tout satisfait l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille. « J’avais envie de kiffer. J’avais coché ce week-end depuis 15 jours. J’avais envoyé la famille partir pour dire que je me faisais un beau week-end. Et là je me vois Arsenal-Liverpool où ça envoie, je vois Real Madrid-Barcelone où ça envoie et où ça court, ça se met des coups, ça y va en veux tu en voilà. Et là je me vois ce Marseille – Paris Saint Germain avec ce Monsieur Letexier qui est normalement un très bon arbitre et qu’on a vu arbitrer en finale de l’Euro. Cette faute-là, en finale de l’Euro jamais il ne la siffle. Jamais il ne met rouge et je ne sais même pas s’il met un jaune. »

🗨️ « On a voulu faire monter la sauce en espérant que ce Classique en soit vraiment un et qu’il y aurait enfin une rivalité en L1 mais on s’est aperçu que ce n’était pas le cas. Mettre l’OM à la table du PSG était plus un rêve qu’une réalité » Le constat lucide de Duga sur l’OM. pic.twitter.com/nWU8UgAgnZ — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 28, 2024



Dugarry a ensuite critiqué les justifications de l’arbitre concernant cette décision. « J’entends ses explications et il a le droit de dire qu’il arbitre sur le côté technique et la protection des joueurs. Mais mec, tu n’es pas là que pour ça. Et il est là le problème de l’arbitrage, c’est pour ça que j’en appelle à Mika Landreau, conseiller sportif de la préparation tactique et technique des arbitres. Les arbitres ne sont pas là seulement pour protéger les joueurs. Ils doivent aussi garantir la fluidité et l’impact du jeu. L’arbitre est le métronome du match. Il peut m’expliquer ce qu’il veut, mais ce match ne s’arbitre pas comme un autre. C’est pourquoi je lui reproche d’avoir « tué » mon match. Je n’avais plus envie de le regarder à cause de cette décision ! Imaginez le diffuseur qui a investi 500 millions d’euros. Je vois Labrune dans les tribunes avec les présidents, 500 millions d’euros… Et le match le plus important, celui qui doit être la vitrine, a été saccagé pour une faute qui, à peine, mériterait un jaune. Il a détruit le match ! »

En conclusion, Dugarry souligne l’importance de la qualité de l’arbitrage dans des rencontres cruciales, comme celles du Classique, afin de préserver l’excitation et l’intégrité du jeu.