OM : « Ils ont coupé la tête d’Eyraud pour satisfaire les supporters. Il faudrait un Aulas à Marseille »

Dans Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu est revenu sur le changement de postes de Jacques-Henri Eyruad. Selon lui, l’ancien président de l’Olympique de Marseille a été sacrifié pour calmer le jeu avec les supporters.

Ce vendredi, un communiqué de l’Olympique de Marseille annonçait le départ de Jacques-Henri Eyraud de la présidence et son arrivée au conseil de surveillance. Pour le remplacer : Pablo Longoria, le directeur sportif espagnol du club.

ce n’est pas cohérent sur le plan de la durée

Bixente Lizarazu a réagi à cette nouvelle sur le plateau de Téléfoot. L’ancien joueur de l’OM pense que cette nomination a été faite dans l’urgence et que ce n’est pas une situation viable à long terme.

« Longoria c’est un choix par défaut. Il n’y avait pas d’autres solutions, ils ont fait tout dans l’urgence. C’est une adaptation à une crise avec les supporters. Ils ont coupé la tête d’Eyraud pour satisfaire les supporters et puis ils ont mis celui qui était là à la place pour faire cette continuité. Mais ce n’est pas cohérent sur le plan de la durée. L’instabilité est chronique à Marseille. On a un match OM-OL. Sur la présidence Aulas, il y a eu quinze présidents à l’OM. Il faudrait un président comme Jean-Michel Aulas à Marseille. Quelqu’un qui a un vrai cap, une stratégie d’entreprise, une stratégie sportive, qui incarne le club et qui est là dans les moments difficiles, qui protège l’équipe. Il n’y a jamais eu ça à Marseille » Bixente Lizarazu – Source : Téléfoot (28/02/21)