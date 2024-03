OM : « Ils vont découvrir le football à la marseillaise »

Ce mercredi a eu lieu le tirage des premiers matchs pour les Jeux Olympiques. La compétition s’ouvrira avec la réception des Etats Unis au Stade Vélodrome.

« Le Vélodrome? Je connais pour y avoir joué. Ce sera l’occasion pour beaucoup d’équipes de découvrir le ‘football à la marseillaise, ça va être chaud », a immédiatement réagi Didier Drogba à l’annonce du calendrier des rencontres des Jeux Olympiques Paris 2024. En effet, le match d’ouverture de la compétition aura lieu au Vélodrome, ce qui risque d’être une grosse ambiance.

Didier Drogba a hâte que les équipes olympiques découvrent le Stade Vélodrome 💬 : « Je connais pour y avoir joué. Ce sera l’occasion pour beaucoup d’équipes de découvrir le ‘football à la marseillaise’, ça va être chaud ! » 💙🤍 pic.twitter.com/D1AY8oUzxd — Footballogue (@Footballogue) March 20, 2024

Thierry Henry se méfie de ce groupe

« Il n’y a rien de facile dans le football. Je me suis retrouvé dans des situations dans ma carrière où on peut penser que… Mais on ne pense pas, on va travailler. Bien sûr en général tu n’essaies pas d’organiser un match amical contre une équipe que tu vas rencontrer plus tard, mais c’est comme ça, explique Thierry Henry devant les médias. Ca arrive aussi en club de retrouver des équipes plus tard, ou même sur certaines compétitions internationales. Mais les équipes seront différentes aux JO, c’est sûr. Les équipes sud-américaines ne sont pas faciles à gérer dans ce genre de compétitions. Je n’oublie pas les autres mais quand vous regardez les derniers vainqueurs, c’est souvent la même chose. Donc on va travailler dur pour essayer d’arrêter ça. »

Le 𝙩𝙞𝙧𝙖𝙜𝙚 𝙖𝙪 𝙨𝙤𝙧𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙅𝙊 a rendu son verdict ! 🙌 Notre 𝙀́𝙦𝙪𝙞𝙥𝙚 𝙙𝙚 𝙁𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙊𝙡𝙮𝙢𝙥𝙞𝙦𝙪𝙚, emmenée par Thierry Henry, sera confrontée à la Nouvelle-Zélande 🇳🇿, les États-Unis 🇺🇸 et le vainqueur du barrage AFC/CAF❓ 🔜 Hâte d’y être @Paris2024… pic.twitter.com/RZS9QjOXwt — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 20, 2024

Les groupes pour les JO2024

Groupe A

France

États-Unis

Vainqueur de Guinée – Représentant d’Asie

Nouvelle-Zélande

Groupe B

Argentine

Maroc

Représentant d’Asie 3

Ukraine

Groupe C

Représentant d’Asie 2

Espagne

Égypte

République Dominicaine

Groupe D



Représentant d’Asie 1

Paraguay

Mali

Israël