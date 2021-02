OM – Incidents supporters : Le gouvernement s’en mêle !

Sur les ondes de RMC, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a évoqué les incidents survenus au centre d’entraînement de l’OM, samedi. Il a dénoncé « des pratiques de voyous ».

Les incidents survenus ce week end à la Commanderie suscite de nombreux commentaires dans es média nationaux. Le gouvernement s’en est lui même mêlé. Sur les ondes de RMC Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a dénoncé des « des pratiques de voyous ».

On ne peut pas accepter ces images dans la République

« Ce sont des images absolument scandaleuses. Ce ne sont pas des supporters qu’on voit. Ce sont des pratiques de voyous. On ne peut pas se livrer, pour quelle que raison que ce soit, à ce type d’agissement. Parce que ce sont les lois de notre pays (…) On ne peut pas accepter ces images dans la République. C’est aussi l’image de la France. Quand on parle de football et de grands clubs, c’est aussi l’image de la France que l’on renvoie à l’étranger » Gabriel Attal – Source : RMC