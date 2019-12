OM : Incroyable anecdote, le jour où RONALDO à demandé le maillot de Johnny Ecker…

Pour le dernier DFM de 2019, l’ancien joueur de l’OM Johnny Ecker a eu la gentillesse de venir sur le plateau de l’émission. Ce dernier revient sur ce match face au Real des Galactics (Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham…)

En plus c’est ronaldo qui me l’a demandé — Ecker

« On joue en champions league au Bernabeu, je me fais interviewer à la mi-temps par Canal+, et Ronaldo lui aussi par Canal Espagne. On finit l’interview a peu près en même temps. Je sais que le coach Alain Perrin ne veut pas que l’on échange nos maillot à la mi-temps . On se croise et Ronaldo me propose d’échanger les maillots, d’un côté Alain Perrin « va me tuer » et de l’autre je me voyais déjà l’offrir à mon meilleur ami… En plus c’est lui qui me l’a demandé ! Je rentre dans le vestiaire je me fait tout petit, et ça va c’est passé… J’ai eu le maillot de Ronaldo ! » Johnny Ecker – source : Football Club de Marseille