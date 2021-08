OM : Intensité, satisfaction du public pour Sampaoli, adresse devant le but et crampes pour Rongier…

L’OM s’est imposé 3-1 face à l’ASSE ce dimanche. Une belle victoire et un public marseillais ravi. Aprés ce match, le milieu de terrain Valentin Rongier et le coach Jorge Sampaoli se sont exprimés en conférence de presse au Stade Vélodrome.

On a fait plaisir aux gens. Ils sont repartis heureux, chez eux — Sampaoli

« Il me semble que cela a été une partie très intense et intéressante pour les spectateurs. L’équipe a joué un match avec conviction pendant quatre-vingt-dix minutes. On a fait plaisir aux gens. Ils sont repartis heureux, chez eux. Qu’elle gagne ou qu’elle perde, l’équipe montre qu’elle maintient la même ligne de conduite. On aurait pu marquer un but de plus. Malheureusement, on a atteint la pause à 1-1. Je suis convaincu qu’avec le temps, notre football sera meilleur et qu’on atteindra l’idéal que je veux. Nous devons continuer à solidifier cette idée que j’ai du football, avec cette équipe qui est complètement nouvelle et qui doit encore s’améliorer sur le plan du football. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / l’Equipe (28/08/2021)

J’ai terminé le match avec des crampes — Rongier

« On retient forcément du positif de cette belle victoire, dans une ambiance de folie. C’était important de communier avec nos supporters. L’adresse devant le but ? Je ne gamberge pas. La position dans laquelle le coach me demande de jouer est difficile physiquement. Mais j’y travaille. Mon talon me laisse tranquille. J’ai pris beaucoup de temps pour revenir. J’ai terminé le match avec des crampes. Ce n’est pas habituel pour moi mais cela montre qu’on a tout donné. » Valentin Rongier – source : Conférence de presse / l’Equipe (28/08/2021)