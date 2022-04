OM: Jacques Cardoze prévient les supporters

Le match entre l’OM et Lyon est devenu phare depuis quelques années. La rivalité entre les deux clubs n’a cessée d’accroitre ces dernières saisons…

La tension entre les deux clubs est toujours présente malgré le décrochage de Lyon au classement, qui ne pourra pas rattraper l’Olympique de Marseille à la fin de saison. Suite à divers incidents, l’écurie marseillaise est sous la menace d’un retrait de point en cas de débordement en tribune. Le directeur de la communication, Jacques Cardoze, a tenu à responsabiliser les supporters présents au stade ce dimanche…

Il faut que cela reste festif– Cardoze

« C’est traditionnellement un match électrique. J’aimerais dire qu’on doit tous ne pas répondre à la provocation. Il faut que cela reste un événement festif. » Jacques Cardoze— Source: BFM Marseille (29/04/22)

OM-OL: Jacques Cardoze appelle « à ne pas répondre à la provocation » dans ce match « traditionnellement électrique » pic.twitter.com/xvrYX8t7gm — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) April 29, 2022

De son côté, l’OM a rappelé l’importance de ce point à travers un communiqué, dans la course à la deuxième place qui s’annonce palpitante jusqu’au bout…

Nous invitons nos supporters à la plus grande vigilance

« L’OM accueille Lyon à l’Orange Vélodrome pour une rencontre qui doit être synonyme de grande fête du football et, on l’espère tous, de victoire, écrit Marseille dans un communiqué. L’Olympique de Marseille en appelle à la responsabilité de ses supporters pour assurer le bon déroulement des rencontres à l’Orange Vélodrome. Nous invitons nos supporters à la plus grande vigilance concernant le jet d’objets et l’intrusion sur le terrain. L’Olympique de Marseille est toujours sous le coup d’un sursis vis-à-vis de la Ligue de Football Professionnel avec notamment la perte d’un point au classement. » OM— Source: OM (29/04/22)

Sampaoli inquiet avant l’Olympico !

Après la défaite contre le Feyenoord hier, l’entraineur argentin s’est montré préoccupé par la forme et la fraicheur de ses joueurs. En effet, depuis près de 2 mois, l’OM joue tous les trois jours et le match d’hier qui a été très disputé risque de laisser des traces. C’est en tout cas ce qu’à laissé entendre Jorge Sampaoli :

« Ce match peut-il laisser des traces physiques et mentales ? Oui car ça a été un match très disputé et engagé. On va jouer dès dimanche un match très important. Mais je suis persuadé que ça a été une grande usure physique pour les deux, car ça a été match d’une grande intensité physique. » Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse (28/04/2022)