OM : Jacques-Henri Eyraud en remet une couche sur la technologie dans le football !

L’ex président de l’OM n’a pas marqué son passage à Marseille par sa culture footballistique. Eyraud avait même eu des déclarations étonnantes sur l’évolution du football. Il vient de se fendre d’un tweet sur le même thème…

Après l’utilisation de bodycams lors d’un match amical, JHE en a profité pour encourager le sport français et plus précisément le football a se laisser envahir par le progrès technologique. Cette fois, les propos sont plus réalistes avec comme évolution une sonorisation des arbitres, bien loin des « ligaments synthétiques », du « ménisques en titane » ou encore de « puces auditives » qu’il avait évoqué en 2019… Depuis il faut quand même préciser que la Goal line technologie et la VAR sont venues modifier le football.

Diffusion des échanges entre arbitres et joueurs, bodycams

« Nous sommes en 2022 après Jésus Christ. Tout le sport est submergé par le progrès technologique. Tout? Un village peuplé d’irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur”. Diffusion des échanges entre arbitres et joueurs, bodycams, etc… Qu’attendons-nous? Jacques-Henri Eyraud – source : Twitter (18/07/2022)

En 2019, Jacques-Henri Eyraud avait marqué le monde du football avec cette déclaration sur les règles du football. Elle restera sûrement dans les mémoires des supporters pendant de nombreuses années…

Pourquoi une frappe de 30 mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points et pas un? — Eyraud

« Fifa est un de mes concurrents. Fortnite est un de mes concurrents sur le digital. Le foot reste extraordinairement conservateur. Il faut que cela évolue. Pourquoi Fifa propose aujourd’hui qu’un but mis en dehors de la surface, remporte deux points ? Pourquoi c’est FIFA, Electronic Arts qui imagine ça? Cela ne pourrait pas être le cas dans la vie réelle ? Pourquoi une frappe de 30 mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points et pas un? ». Jacques-Henri Eyraud – Source : Challenges, Sommet des Start-up et des Innovations (2019)