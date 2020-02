OM : « J’ai été choqué par les propos à l’encontre de Lopez… »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre plateau évoque le cas de Maxime Lopez. Présent dans les tribunes du stade Vélodrome mercredi, Adam Lablack n’a pas compris l’acharnement de certains sur le minot…

Ce jeudi, Mourad Aerts était à la présentation et il avait comme invités Yacine (la machine), Adam Lablack (producteur) et Mathieu Grégoire (correspondant du journal l’Equipe à Marseille). Adam a raconté son étonnement de voit plusieurs supporters tomber sur Lopez lors de la réception de Strasbourg. Un sentiment qui va dans le même sens que ce le coup de gueule de Villas-Boas vendredi en conférence de presse : « Lopez a travaillé. Sa forme c’est une réussite personnelle de sa part. Il a eu la patience d’attendre une opportunité et il l’a prise. Duje était critiqué, comme Amavi. Aujorud’hui c’est Maxime Lopez. Quand il reviendra bien ce sera au tour de Benedetto. C’est comme s’il fallait toujours chercher à tirer sur un joueur de l’équipe. On cherche toujours quelqu’un à critiquer… »

Pour revoir ce DFM en intégralité :

Après la victoire face au RC Strasbourg en Coupe de France, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Mathieu Grégoire, Yacine et Adam Lablack avant le déplacement à Bordeaux…







Aujourd’hui c’est Mourad Aerts qui présent ce DFM, au menu le décrassage, l’avant-match mais également tout le reste de l’actu olympienne débriefée…

Le Sommaire :

Décrassage : #OMRCSA

Les paris FCM

Avant match #FCGBOM

Gros débat : Des joueurs en question

Bon visionnage !