OM : « J’ai eu un peu de chance… »

L’OM a gagné 2-1 contre Reims à l’extérieur, grâce à Alexis Sanchez, auteur d’un doublé. Après le match, en zone mixte, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi se félicitent de la victoire de l’OM, dans un match difficile, contre un adversaire invaincu depuis 19 matchs.

L’OM s’est imposé 2-1 sur la pelouse du stade de Reims. Reims ouvre le score à la 16e minute grâce à son sérial buteur Folarin Balogun. Mais trois minutes plus tard l‘OM obtient un coup franc et Alexis Sanchez égalise. A la 29e minute, parfaitement servi par Pau Lopez, Alexis Sanchez inscrit un deuxième but, l’OM prend l’avantage. En seconde mi-temps les deux équipes sont dangereuses. Reims touche deux fois les poteaux de Pau Lopez. Mais plus rien ne sera marqué. L’OM reprend la deuxième place avec deux points d’avance sur Lens. L’OM enchaîne une 8e victoire consécutive à l’extérieur. Reims met fin à sa série de 19 matchs sans défaite.

J’ai eu un peu de chance de réussir cette passe décisive

« L’équipe a joué un match très difficile. On savait que ce serait très compliqué. Ils n’avaient pas perdu depuis 19 matchs. Je suis content pour toute l’équipe. Je suis aussi content pour Alexis Sanchez, parce qu’il fait la différence tous les jours. Maintenant nous allons avoir quelques jours de repos. Cette victoire est importante parce qu’on reste à la deuxième place. Aujourd’hui, cette passe décisive, n’est pas ce que je cherchais. J’ai eu un peu de chance de réussir à faire cette passe. C’est le foot, des fois la bonne fortune est avec nous. Je suis content de ce que j’ai fait dans ce match. J’ai pu aider l’équipe. Il nous reste 10 matchs, que l’on doit bien gérer pour rester deuxième. Cette deuxième place ne dépend que de nous. On ne pense pas au fait que Paris a perdu. On pense avant tout au prochain match contre Montpellier. Maintenant on a la possibilité de se reposer. Il reste 10 matchs, ce sont 10 finales qui nous permettrons de rester deuxième. » Pau Lopez – Source : L‘Equipe (19/03/2023)

Le plus important était de prendre les trois points

« C’est une très belle soirée. On a pris les trois points. On savait qu’en face ça allait être difficile, parce qu’ils ont de la qualité. Reims fait de très belles choses depuis un bon petit moment. Tout le monde savait qu’ils n’avaient pas perdu depuis 19 matchs. C’était difficile de s’imposer mais on l’a fait, tous ensemble. Ça été un peu compliqué au début, parce que dès le départ ils ont marqué le premier but. Mais on est resté ensemble, solides et ça l’a bien fait jusqu’à la fin du match. Le plus important était de prendre les trois points. Ça va être difficile jusqu’à la fin de saison mais on va être prêt pour les dix derniers matchs. On a subi, mais on est resté solide défensivement. On a eu aussi de 2-3 occasions de marquer vers la fin de match. La fin du match était un peu comme face à Strasbourg, où est resté un peu trop bas. On a manqué un peu de pressing. Du coup c‘était plus facile pour eux de centrer. Mais on a tous travaillé. On était les 11 joueurs dans les 30 derniers mètres et ça nous a permis de rester solides sur les centres. » Mattéo Guendouzi – Source : L‘Equipe (19/03/2023)