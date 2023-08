OM : « J’ai rarement vu l’équipe se faire bouger comme ça ! »

Hier, dans Débat Foot Marseille, l’équipe composé de notre journaliste Benjamin Courmes et nos deux invité, Jérémy Attali, journaliste pour Actu Marseille et Romain Di Stefano, est revenu sur le manque de caractère de l’équipe pendant le match face au Panathinaikos.

La défaite contre le Panathinaikos était méritée tant, les Olympiens ont manqué d’engagement. Dans Debat Foot Marseille, c’est le manque de caractère qui a été souligné par Jérémy Attali. Ce match ne se serait jamais passé de cette manière sous Tudor pour le journaliste. « Tu crois que Tudor aurait perdu au Pana ? Moi, je ne pense pas. Le jeu qu’avait Tudor, on ne se serait pas fait marcher dessus comme ça. Tu peux prendre des buts parce que sinon on aurait fini champion. Mais j’ai rarement vu l’OM se faire bouger comme ça.« , constate t-il.

Une petite équipe avec un petit projet de jeu

L’Olympique de Marseille n’a pas vu le ballon du match. Moins de 33 % de possession et seulement une frappe cadrée face à une équipe qui est loin de faire partie du haut du panier européen. « Hier, on était vraiment une petite équipe avec un petit projet de jeu, » souligne notre invité avant d’ajouter : « c’est ce qui me fait peur pour la suite de l’année. J’espère que c’était un gros accident. » .

Un manque de patron

Une analyse déjà perçu par notre consultant Jean-Charles de Bono dans l’après-match. Pour lui, cette erreur est significative d’un manque important en défense à l’OM. » Tant qu’on n’aura pas un joueur d’expérience dans l’axe pour guider cette défense centrale. On va prendre des buts casquettes. Parce que même par l’engouement que tu vas mettre dans tes actions, tu vas te disperser tactiquement. Mais si t’as un joueur à côté de toi qui va te guider et qui va te donner confiance, ces petites lacunes-là, tu ne vas plus les faire. Là, on n’arrive pas à progresser dans ce domaine. C’est-à-dire toutes tes erreurs ça fait 3 ou 4 ans que je les vois. Donc à partir du moment où tu n’as pas le véritable leader technique, tactique, et mentale, tu ne pourras pas éliminer ces erreurs.« , constate notre consultant.

Un patron en défense qui pourrait déjà se trouver à l’OM comme Chancel Mbemba qui est le joueur qui serait certainement le mieux capable d’endosser cette responsabilité. Son absence a interpellé en tout cas.