OM: « J’ai trouvé Caleta-Car nul du début à la fin ! »

L’OM a concédé une défaite (3-2) jeudi dernier face au Feyenoord en demi-finale aller de Conference League, suite à une erreur de Caleta-Car en début de seconde mi-temps…

Alors que les marseillais restaient sur 10 victoires sur les 11 derniers matchs, les olympiens se sont inclinés hier aux Pays Bas contre le Feyenoord en demi-finale aller de Conference League. Dans un match que l’on annonçait piège face à une équipe joueuse, les hommes de Sampaoli se sont faits asphyxiés par des néerlandais agressifs et qui pressaient haut.

L’erreur de Caleta-Car en début de seconde mi-temps a couté le match, une bourde décisive pour Olivier Rouyer :

C’est la conséquence de son match– Rouyer

« L’erreur de Caleta-Car sur le 3e but du Feyenoord, c’est la conséquence de son match. Moi je l’ai trouvé nul du début à la fin. Tu fais une erreur grossière alors que ton équipe s’est arrachée pour revenir de 0-2 à 2-2. Il a été blessé deux fois, il est resté par terre. A partir de ce moment-là, il n’était nulle part. Et à la mi-temps, il n’est pas revenu. Et résultat, il a ce geste de retenu qui coûte la défaite. » Olivier Rouyer— Source: L’équipe (29/04/22)

C’est une question de personnalité de notre équipe. On aurait dû réagir plus rapidement — Rongier

« On aurait dû avoir la personnalité pour se dire qu’il faut qu’on allonge et qu’on joue les seconds ballons. Parce que, parfois, cela fait aussi partie du football. On n’a pas réussi à le faire. Il y a des équipes en L1 qui pressent beaucoup aussi. Ils étaient à domicile, ils voulaient emballer le match, ce qu’ils ont réussi à faire. Mais je ne pense pas que ce soit une question de pressing plus intense. C’est une question de personnalité de notre équipe. On aurait dû réagir plus rapidement. » Valentin Rongier – Source: Conférence de presse d’après match (28/04/2022)

💥 L’OM s’incline à Rotterdam avec des regrets. Caleta-Car a notamment donné le but de la victoire au Feyenoord en tout début de seconde période. Rien n’est perdu pour Marseille : match retour dans une semaine au Vélodrome. — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2022

« Le résultat est un moindre mal, oui, mais on n’était pas venu pour un résultat potable, on était venu pour gagner. Ça ne sera pas facile, c’est une belle équipe, mais on en est largement capable. On savait qu’ils allaient presser. On a essayé de ressortir malgré ça, peut-être trop. On s’en sort plutôt bien. Il y a 3-2 et un match retour. On est capable de le faire, on l’a vu en deuxième période. Il y a forcément des choses positives. On les a mis en difficulté, on va s’appuyer là-dessus » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse d’après-match (28/04/2022)