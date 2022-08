OM : « J’ai trouvé Longoria exceptionnel la semaine dernière »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Stéphane Guy a donné son sentiment sur le travail réalisé par Pablo Longoria comme président de l’OM.

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC, le journaliste Stéphane Guy a loué le travail réalisé par Pablo Longoria. Il met notamment en avant sa gestion et son management des dernières semaines lorsque Igor Tudor a été chahuté par les supporters, la presse et même remis en question par son groupe après une préparation douloureuse…

« On oublie que Pablo Longoria n’a que 36 ans et qu’à la base il était recruteur. C’est incontestablement un homme de football avec un certain regard, un savoir et un réseau mais on ne pouvait pas imaginer lorsqu’il a été nommé par McCourt qu’il endosse aussi bien le costume de président, qu’il ait cette force là ce caractère pour manager un tel club. Je l’ai trouvé exceptionnel de calme la semaine dernière. Il a une feuille de route et ne se laisse pas aspirer par le tourbillon permanent à Marseille. Il n’est intervenu à chaud publiquement il a pris quelques jours. Je suis vraiment impressionné par sa capacité à endosser ce costume. Il est très ménagé à Marseille, voire même adoré par les supporters parce qu’ils savent distinguer les hommes de foot. Il n’a jamais été visé par les critiques et a pu s’appuyer la-dessus pour renforcer Tudor.Il y a un vrai pilote dans le navire marseillais. » Stéphane Guy – Source : RMC Sport (08/08/2022)