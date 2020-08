OM : « J’aime l’OM, et je suis content que le PSG n’ait pas gagné la ligue des champions »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi. Notre consultant Jean Charles De Bono est revenu sur la défaite du PSG en finale de la ligue des champions face au Bayern. Et on ne peut pas dire que scénario l’a attristé !

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, et amoureux du club olympien, Jean Charles De Bono n’a pas caché sa joie après la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions face au Bayern.

« C’EST LOGIQUE QUE LES MARSEILLAIS CÉLÈBRENT LA DÉFAITE DE PARIS »

C’est tout à fait logique que les Marseillais célèbrent la défaite de Paris. Il faut être logique, et arrêter de se voiler la face en disant » c’est un club Français ». S’ils avaient gagné, tant mieux pour Paris… Ils ont perdu… Et bien on est content ! Faut dire la vérité, moi je suis content que Paris ait perdu cette ligue des champions. Par ce que c’est un rival, et que si c’était nous qui n’avions pas gagnés la ligue des champions, ça aurait été pareil pour eux. Oui on est chauvins, on aime notre club et on n’aime pas Paris. Alors j’entends des anciens présidents dire « Allez Paris, faut qu’ils gagnent à tout prix ». Mais au fond d’eux, je suis pas sur qu’ils auraient été sincèrement contents si Paris l’avait gagné. Moi je le dit ouvertement : Paris n’a pas gagné la ligue des champions, et j’en suis content. Je suis Marseillais, fan et ancien joueur de l’OM, et je suis heureux que Marseille reste « A Jamais les premiers ».

Jean Charles De Bono. Source : Débat Foot Marseille : 24/08/2020



