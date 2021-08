OM : « J’aurais beaucoup aimé connaître Pape Diouf »

Lors de son passage au Sénégal pour consolider le partenariat avec l’Institut Diambars, le président Pablo Longoria a accordé un entretien à ITV Sénégal. Une interview où il évoque cette collaboration, Pape Diouf ainsi que les ambitions de l’OM cette saison.

Ces derniers jours, une délégation marseillaise s’est rendue au Sénégal pour évoquer et consolider le partenariat avec l’Institut Diambars. Au sein d’une interview pour ITV Sénégal, le président olympien, Pablo Longoria s’est montré convaincu sur le potentiel de ce partenariat avec le centre de formation sénégalais.

« Une collaboration c’est toujours de chercher à donner à l’autre quelque chose qu’il n’a pas. Diambars à nous et nous à Diambars. L’objectif c’est toujours de bien positionner Diambars comme un centre de formation important ici, au Sénégal. De faire tout le possible pour arriver à l’excellence, pour avoir un type de rapport qui permet d’avoir de la crédibilité de toutes les choses qu’on peut faire en commun ici. Avoir de la crédibilité, c’est la chose le plus difficile dans le football. Pour moi c’est une question de chercher à aider à positionner les Diambars pour chercher de développer tout le potentiel qu’on a en commun. » Pablo Longoria – Source : Entretien ITV Sénégal (05/08/2021)

J’aurais beaucoup aimé connaître Pape Diouf – Pablo Longoria

Dans la suite de l’entretien, Pablo Longoria a reconnu qu’il fallait avoir beaucoup de respect pour toutes les personnes qui ont fait l’histoire de l’OM jusqu’à aujourd’hui. Parmi elles, Pape Diouf, qui a écrit l’une des pages de l’histoire du club. L’Espagnol a révélé qu’il aurait aimé le rencontrer.

« Il faut avoir beaucoup de respect. Tous les gens qui passent par un club sont temporaires. La chose qu’il reste, c’est l’histoire et finalement les protagonistes de l’histoire d’un club sont toujours les joueurs. Je porte beaucoup de respect pour eux. Tout le monde à sa place, tout le monde qui veut aider l’institution à sa place. L’institution est au dessus de tout. J’aurais beaucoup aimé le connaître (Pape Diouf), c’est un grand regret pour moi de ne pas avoir eu cette opportunité de connaître l’une des personnes qui a fait l’histoire du football africain et du football français. Il y a beaucoup de gens qui comparent les présidents, avec leur passé sportif, leur spécialisation. J’ai cherché à bien me renseigner de tout ce qu’il a fait avant comme directeur sportif et après comme président. C’était important pour moi de bien comprendre l’histoire et j’ai bien compris tout l’amour du peuple marseillais qu’il avait dans la relation avec Pape Diouf. C’est une chose qu’il faut toujours respecter, il faut faire du football pour nos supporters. » Pablo Longoria – Source : Entretien ITV Sénégal (05/08/2021)

L’ambition de l’OM doit toujours être au maximum – Pablo Longoria

À la fin de cet entretien, Pablo Longoria a rappelé que les objectifs de l’OM cette saison étaient de terminer sur le podium. Selon lui, c’est une question de respect vis à vis des supporters et de l’histoire du club.

« L’ambition de l’OM doit toujours être au maximum. Gérer un club comme l’OM est une ambition. La pression et l’ambiance sont liées à l’exigence de nos supporters. Je considère ça comme une pression positive, une pression qu’on doit transformer en force, qu’on doit transformer en ambition et qu’on doit transformer en passion. Intégrer huit joueurs ensemble, c’est toujours compliqué pour l’ensemble de l’équipe, surtout quand il y a beaucoup de changements dans les positions clés de l’effectif. Il faut qu’on canalise cette pression comme quelque chose de positif et de le transformer en force. L’objectif pour l’OM, de part notre histoire et notre ambition, c’est de finir sur le podium chaque année et de se qualifier en Ligue des Champions. C’est une question de respect pour nos supporters et pour l’histoire du club.