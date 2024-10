Sur notre plateau, Benoît Cheyrou s’est exprimé sur la rencontre face au PSG. Le consultant de DAZN n’a pas apprécié la prestation proposée par les Marseillais.

En plus du score peu flatteur pour les Marseillais, le choc face au PSG ce dimanche a mis en lumière la grosse différence entre les deux équipes. Pour notre invité sur le plateau de Débat Foot Marseille, Benoît Cheyrou, la deuxième mi-temps a été très longue….

« J’aurais bien voulu partir à la 46e minute mais j’étais en train de travailler, j’étais obligé de rester au stade. J’aurais préféré passer la deuxième mi-temps à la salle de sport pour ne pas perdre mon temps… A 11vs11, supériorité des Parisiens, même sans expulsion ça aurait été compliqué de l’OM de gagner. On l’a vu pendant les 20 premières minutes que le PSG était au dessus. Ma frustration est là. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas deux équipes où l’on pensait que le niveau était si proche, avant la rencontre… C’est cette frustration et cette déception, on pensait que l’OM s’était rapproché mais on a vu qu’il y avait encore un gap », a déclaré l’ancien milieu de terrain sur le plateau de Football Club de Marseille.

On a survendu cette équipe de l’OM — Di Meco

Éric Di Meco, ancien joueur emblématique de l’OM, a exprimé sa déception après la défaite de l’Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain lors du Classique ce dimanche soir. Il a déclaré : « On a survendu cette équipe de l’OM. » Sur l’antenne de RMC, Di Meco a critiqué la performance des joueurs marseillais, soulignant que « les suiveurs pensaient que l’écart s’était resserré. Mais quand on regarde ce qu’il s’est passé, eux (les Parisiens) étaient dans l’esprit. Ils étaient là pour faire mal à l’OM, dans le jeu mais aussi dans l’impact. L’OM a trottiné pendant 20 minutes. »

Di Meco a également partagé son ressenti sur le match, révélant qu’il aurait préféré se coucher à la mi-temps s’il avait été seul. Il a ajouté : « On a peut-être survendu ce match, voire le niveau de l’OM. Avec De Zerbi et les nouveaux recrutements, on pensait que ça allait fonctionner. J’avais des amis chez moi. Si j’avais été seul, je me serais couché à la mi-temps. Je comprends que certains aient voulu quitter le stade. »

L’ancien défenseur marseillais a insisté sur la responsabilité des joueurs : « On a survendu cette équipe de l’OM. Les joueurs doivent assumer leurs responsabilités. Le coach établit un cadre, mais sur le terrain, ils doivent avoir la liberté d’initier des actions différentes de celles demandées. Depuis le début de la saison, le PSG a été gêné par des équipes jouant de manière agressive avec un pressing haut. Pourquoi l’OM ne fait-il pas ça ? », a-t-il conclu sur RMC.

Cette analyse de Di Meco met en lumière les défis que rencontre l’OM dans sa quête de performances de haut niveau. La question demeure : comment l’équipe peut-elle tirer parti de cette critique pour s’améliorer à l’avenir ?