OM : « Je crains que niveau physique, Dario Benedetto n’ait plus le coffre »

Extrait DFM. Notre journaliste Mourad Aerts s’est exprimé sur le cas Dario Benedetto, seul attaquant de pointe actuellement à disposition. Et il craint que l’Argentin coince un peu physiquement.

Dario Benedetto est sorti blessé lors du dernier match amical face à Nîmes. Même si André Villas-Boas a tenu à rassurer sur l’état de l’Argentin, ses blessures récurrentes au tendon d’achille inquiètent Mourad Aerts. Pour notre journaliste, « Pipa » n’est pas au top physiquement et ne peut donc pas se donner à fond pour l’OM.

« On a vu que 50% de Dario Benedetto »

Dario Benedetto, je l’ai vu à son summum à Boca, et vraiment c’était un sacré joueur. Et j’ai l’impression que l’an dernier, on a vu que 50% de Dario Benedetto. C’est à dire que sur certaines actions, quand il était bien, on voyait qu’il pouvait finir et avoir le bon geste. On voyait que c’était un vrai joueur de foot quoi ! Le bémol que j’avais mis, c’était que j’avais peur au niveau physique. Sa saison précédente ne m’avait pas rassuré sur le fait qu’il puisse avoir des petits pépins, qui l’empêche d’aller au bout de lui même. C’est quelqu’un qui se dépensait beaucoup à Boca, qui allait sur les côtés et qui pouvait beaucoup bouger. Là, il a un petit peu moins d’activité, et j’ai cette crainte qu’au niveau physique, Dario Benedetto n’ait plus le coffre. Après ça peut rester un très bon joueur juste sur ses qualités techniques. Il a quand même marqué 11 buts la saison dernière, ce n’est pas rien.

Mourad Aerts. Source : DFM – 10/08