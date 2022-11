OM : « Je ne comprend pas pourquoi on se prive de Payet aussi souvent »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce jeudi soir sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille. Notre journaliste Mourad Aerts était accompagné du président du groupe de supporters les Dodgers Christian Cataldo.

Dans cet extrait ils évoquent le jeu mis en place par l’entraineur de l’OM Igor Tudor qui a complètement mis de côté Dimitri Payet durant cette première partie de saison.

Il faut faire jouer plus souvent Payet !

A lire aussi : Vente OM : Riolo en remet une couche !« Je vais dire je pense la chose que des millions de supporters pensent : Il faut faire jouer plus souvent Payet ! Avec un joueur comme Sanchez, on a vu ça à Monaco ! C’est vraiment malheureux ce que je vais dire, et il ne faut pas le prendre mal parce j’adore ce joueur, si Harit ne se blesse pas, on ne gagne pas contre Monaco. C’est vraiment malheureux, j’ai eu les larmes au yeux pour lui quand j’ai vu son genou comme ça, car sa saison est foutu, c’est un super mec, un joueur que les supporters adorent, c’est un très bon joueur, mais Je ne comprend pas pourquoi on se prive de Payet aussi souvent et aussi longtemps. le faire jouer à la 85e, ça ne veut rien dire. Là, il est rentré à la 60e et cela a changé la physionomie du match. Et ce n’est vraiment pas contre Harit ce que je dis vraiment… D’ailleurs on peut peut être les faire jouer ensembles » Christian Cataldo – Source : Football Club de Marseille (17/11/2022)