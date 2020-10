OM : « Je ne veux pas m’acharner sur Sanson, mais… »

Extrait de l’émission « L’après match » en direct du vélodrome après la victoire de l’Olympique de Marseille contre Bordeaux ce week-end. Notre journaliste Mourad Aerts répond suivante à la question d’un internaute : Cuisance doit prendre la place de quel joueur dans le onze titulaire de Villas-Boas ?

Il fait partie des joueurs qui perdent leur qualités

Cuisance doit prendre la place de Morgan Sanson. Je ne veux pas m’acharner sur Sanson car il a été bon la saison dernière, mais il a fait l’inverse de ce que Cuisance a fait sur ce match. Cuisance a joué simple, et avec spontanéité, ça fait du bien. Morgan Sanson il fait la toupie, tourne sur lui-même et retourne en arrière. Il retarde le jeu. Quand il arrive à l’OM, l’une de ses qualités principales c’est sa qualité passe et de centre. Mais c’est quand la dernière fois qu’il a fait un bon centre ? Il fait partie des joueurs qui perdent leur qualités. Actuellement il manque de spontanéité, tout ce qu’il fait ca casse un peu le jeu de l’équipe. On a l’impression qu’il ne sait plus faire ce pourquoi il était bon et au-dessus des autres à la base. » Mourad Aerts – Source Football Club de Marseille (17/10/2020)

