OM : « Je pense que c’est une punition de Villas-Boas »

L’absence de Florian Thauvin dans le onze de départ de l’OM face à Angers pose questions. Certains observateurs estiment que l’ailier marseillais a été sanctionné par son coach après ses déclaration. Pourtant AVN a expliqué que le champion du monde était malade…

Absent du onze de départ de l’OM à Angers mercredi, Florian Thauvin a-t-était sanctionné par son coach ? C’est l’avis de Ludovic Obraniak qui l’a expliqué sur la chaine l’Equipe. Pourtant, André Villas-Boas a expliqué que l’ailier olympien n’a pas débuté car il était malade avant le dernier match de 2020. Le coach portugais a déclaré en conférence de presse après la défaite 2-1 des marseillais : « Il était près pour jouer. On avait donné normalement l’équipe à 12h avec lui mais à 16h le médecin m’a annoncé qu’il ne se sentais pas bien qu’il avait envie de vomir. On a donc décider de le remplacer par Valère Germain. j’ai ensuite discuté avec lui et il était disponible pour jouer quelques minutes. Il est donc rentré et il a fait tout ce qu’il peut. »

l’impression que Thauvin est puni pour ses déclarations — Obraniak

« La sortie de Thauvin il y a quelques jours n’est pas anodine. J’ai comme l’impression qu’il est puni pour ses déclarations puisqu’il ne commence pas ce match. Si Thauvin ne commence pas ce match là… Je ne sais pas si Villas-Boas a assez de joueurs de talent à sa disposition pour pouvoir mettre Thauvin sur le banc. Honnêtement, je pense que c’est une punition par rapport à sa sortie médiatique. À voir, mais j’y crois ». Ludovic Obraniak – Source: la chaîne L’Équipe