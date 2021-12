OM : « Je pourrais être meilleur, mais… »

L’attaquant de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik, a inscrit un triplé contre Cannet-Rocheville (4-1) ce dimanche en Coupe de France. Le Polonais s’est ensuite exprimé sur son état de forme depuis son retour de blessure.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche face Cannet-Rocheville au Vélodrome lors des 32e de finale de la Coupe de France (4-1). La réaction d’après match à chaud de l’attaquant de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik auteur d’un triplé lors de cette rencontre.

«Tous les matchs et tous les buts me rendent heureux donc je suis très content après ce triplé. (…) C’est important de marquer pour un attaquant, on gagne de la confiance et on commence à se sentir mieux» «A la fin du match, tout le monde regarde qui a marqué ou pas. Si on a marqué, on a bien joué, si on n’a pas marqué on n’a pas bien joué. C’est la façon dont vous, journalistes et beaucoup de gens voient le jeu, donc c’est très important pour moi oui. (…) Pour marquer des buts, parfois il faut quelque chose en plus et quand tu reviens après une indisponibilité, il manque ce petit quelque chose. Tu as besoin d’un temps d’adaptation, un temps pour mieux jouer. Je pourrais être meilleur mais je suis sur la bonne voie» (…) «Je savais que je pouvais mieux jouer, c’est normal. Après une longue blessure, j’ai parfois besoin de temps pour être à mon niveau. Mais je me sens mieux et je pense que tout va revenir comme ça a été aujourd’hui. Physiquement, tout va bien.» Arkadiusz Milik– Source La Provence.

Jorge Sampaoli a pour sa part salué la prestation des joueurs amateurs au vélodrome hier soir.

« Ce qui m’a le plus séduit et surpris c’est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme, a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse. Je m’identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras. Cet état esprit « amateur » me donne envie d’être très gratifiant envers eux et de les féliciter. En première période, on a manqué un peu de profondeur contre une équipe bien en place. Mais on a bien réagi et on est bien revenus, surtout avec un joueur de plus, a réagi Sampaoli. Avec le temps qui passait et un joueur de moins en face, on a eu plus de possibilités. On a souvent manqué d’efficacité ces derniers temps, mais ce soir Arek Milik a marqué trois buts et c’est important pour lui. Le but de Luis Henrique est important aussi. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/12/21)