OM : « Je suis choqué… », Un consultant pas convaincu par l’arrivée de Gouiri à l’OM !

Après le départ d’Elye Wahi à Francfort la semaine dernière, l’OM était activement à la recherche d’un remplaçant au poste de numéro neuf. Un remplaçant que le club phocéen semble avoir trouvé en la personne d’Amine Gouiri, dont le transfert a été officialisé ce vendredi. Un transfert au montant conséquent qui ne fait pas l’unanimité parmi les spécialistes…

L’OM le voulait, il l’a eu ! Amine Gouiri a donc rejoint le club phocéen ce vendredi contre un chèque de 19 M. Une somme assez importante qui fait douter l’ancien international français Lionel Charbonier (1 sélection) au micro de l’AfterFoot sur RMC…

« C’est très cher payé… »

Bien que séduit par l’idée de voir l’Algérien sous le maillot de l’OM, l’ancien gardien de but auxerrois a émis des doutes sur le montant du transfert qu’il estime trop élevé :

« Je suis choqué. Autant je m’étais enthousiasmé la semaine dernière sur cette possibilité de prendre un Amine Gouiri en tant que numéro 9, même si je ne le mets pas dans cette catégorie, avec une possibilité de prêt, avec ou sans option d’achat, mais alors là, Amine Gouiri, à 19M plus 3 de bonus, sans parler de l’aspect technico-tactique du joueur, il sort de Rennes qui est au fond du trou et à Marseille où cela est dit et répété qu’il faut des joueurs avec un fort caractère, lui n’a jamais rien fait avec Rennes ! Avec la pression qu’il y a à Marseille, est-ce qu’il va s’en sortir ? »

🎙️ « 19 Millions d’euros pour Amine Gouiri, c’est très cher payé. »@liocharbo nous faire part de ses doutes sur le transfert de Gouiri à l’OM. pic.twitter.com/hpKJgxDpu7 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 31, 2025

