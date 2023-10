OM : « Je suis très content d’être là… Je vais tout donner pour cette équipe »

L’OM s’est rassuré grâce à sa victoire 3-0 face au HAC. Ismaïla Sarr s’est confié sur ce match et cette victoire, il veut mettre en avant le collectif…

Ismaïla Sarr s’est exprimé en zone mixte : « L’essentiel était de gagner et de prendre les 3 points. On a bien travaillé à l’entraînement, et sur le terrain, on a beaucoup couru. C’est ça l’essentiel : on doit tout donner. Sur Gennaro Gattuso, c’est un bon coach, il nous donne envie de jouer. Il veut qu’on donne tout à l’entraînement pour que ça paie en match. Et ça paie. Sarr n’a pas été perturbé par le fait de jouer à gauche, plutôt qu’à droite : « Non, ça ne me dérange pas. Je donne tout pour l’équipe, je travaille pour elle peu importe le poste. Je suis très content d’être là, comme je l’ai dit au début. Je vais tout donner pour cette équipe »,

Sur Prime Vidéo, Adil Rami n’a pas caché sa satisfaction de voir cet OM proposé par Gennaro Gattuso : « Je suis content. J’ai l’impression que Marseille m’écoute. C’est exactement le Marseille que j’avais envie de voir. Cette victoire va leur faire du bien. Maintenant, le problème, c’est qu’il va falloir redoubler d’efforts pour faire plus et mieux car on connaît les Marseillais. Un excès de confiance, et boom, on peut retomber dans la crise ! J’aime beaucoup ce milieu (Rongier, Ounahi, Harit). Là, on voit trois milieux de terrain avec de la mobilité, ils bougent dans tous les sens, ils se recherchent constamment, ils sont tout le temps en mouvement. Ce sont des joueurs de ballon, il faut les laisser s’exprimer. »

En conférence de presse, Gennaro Gattuso a été questionné sur le match qu’a réalisé l’ancien attaquant d’Arsenal. Le coach italien lui a rendu un bel hommage en racontant qu’il le connaît depuis de nombreuses années.

« Aubameyang ? Je l’ai connu au Milan quand il n’avait que 17 ans et que j’avais déjà 2 enfants. Mais récemment je l’ai félicité pour son travail. Un joueur de 34 ans avec sa carrière, son éthique de travail est incroyable. Comme il écoute attentivement lorsqu’on travaille tactiquement par exemple. C’est très important comme exemple pour les plus jeunes joueurs. (en français) Chapeau, chapeau, chapeau ! »

Quand il va les avoir, il va en mettre, je n’ai aucun doute

Ce samedi en conférence de presse avant la rencontre face au Havre, Amine Harit a affirmé qu’il était totalement confiant sur les performances de l’ancien joueur d’Arsenal.

« Aubameyang, c’est un top mec et un très grand joueur. J’estime qu’il n’a pas été en difficulté, il a surtout été peu servi. Il a besoin de ballons dans la surface. Quand il va les avoir, il va en mettre, je n’ai aucun doute », a affirmé l’attaquant devant les journalistes.