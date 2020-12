OM : « Je vois bien Kamara exploser en défense centrale… »

Extrait de notre émission d’après match en direct après la victoire de l’OM contre Monaco (2-1) avec les journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Azir Said Mohamed Cheik. Un extrait consacré à la situation de Boubacar Kamara. A voir en images ci-dessous

Alors que le jeune marseillais évolue depuis maintenant plus d’un an au poste de sentinelle, Boubacar Kamara reste toutefois un défenseur central. Dans notre émission d’après match, Azir Said Mohamed Cheik voit réellement le joueur s’épanouir au poste de défenseur central.

Il doit faire beaucoup plus

« Dans un premier temps, je faisais partie de ceux qui, même quand il a commencé à jouer au milieu de terrain, j’insistais pour le voir en tant que défenseur central. Je le voyais plus exploser à ce poste là. Après il a enchaîné les matchs au milieu, il a été plutôt bon. Même si je trouve que dans l’utilisation du ballon il doit faire beaucoup plus. Mais cette expérience au milieu va beaucoup lui servir. Si un jour il intègre une équipe qui est dominatrice en tant que défenseur central il va se régaler. »

Azir Said Mohamed Cheik – Source : Football Club de Marseille (12/12/2020)