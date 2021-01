Mercato OM : Jean-Michel Larqué pas tendre avec Pablo Longoria !

Sur les ondes de RMC Sport, Jean-Michel Larqué a jugé le travail de Pablo Longoria depuis son arrivée en tant que directeur de l’Olympique de Marseille. En ce mercato hivernal l’Espagnol a réussi a attirer Arek Milik, Pol Lirola de la Fiorentina et le jeune Tongya de la Juventus…

Pour Jean-Michel Larqué, il ne faut pas crier au génie si vite. L’ancien joueur de l’ASSE rappelle que c’est Pablo Longoria qui est à l’origine du recrutement de Luis Henrique qui peine à se faire une place dans l’effectif marseillais…

C’est Longoria qui a fait venir Luis Henrique ? – jean-michel larqué

« Un moment c’était aux joueurs de sauver le club puis après c’était Villas-Boas. Aujourd’hui rendez-vous compte, et je comprends Eric (Di Meco, ndlr) , on est obligé de se rabattre sur le recruteur pour imaginer que l’OM ne va pas se noyer. Aujourd’hui Longoria est l’une des pièces maîtresse du système. Mais dîtes-moi, est-ce le même qui pour 10 patates a fait venir comme pépite Luis Henrique ? Il ne nous aurait pas pris pour des jambons ? Je ne souhaite qu’une chose c’est qu’Henrique soit un bon joueur » Jean-Michel Larqué – Source : Top of the Foot (28/01/2021)