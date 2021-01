OM : Jérôme Alonzo dézingue Eyraud « c’est un fou, c’est une catastrophe ! »

Dans l’Equipe d’Estelle ce mercredi avant la rencontre entre l’OM et Montpellier, Jérôme Alonzo a poussé un coup de gueule contre Jacques-Henri Eyraud.

A quelques heures de la rencontre entre l’OM et Montpellier au Vélodrome, les supporters ont montré leur mécontentement sur le parvis du Stade. En effet, les déclarations de Jacques-Henri Eyraud ne sont pas passés inaperçus et les supporters ont réclamé sa démission.

Respecte l’histoire et l’identité des gens qui bossent au club, des Marseillais — ALONZO

Sur le plateau de l’Equipe d’Estelle, Jérôme Alonzo, ancien joueur de l’OM, a réagi à la gronde des supporters en passant un coup de gueule contre le président Eyraud.

« Eyraud c’est quand même un monsieur qui a fait des affaires, qui a été patron d’entreprise… S’il y a un club en France où tu n’as pas le droit de dire : ‘salariés-supporters je n’en veux pas, c’est malsain’, c’est bien l’OM ! C’est que t’es un fou ! Je ne comprends pas comment quelqu’un qui a fait des études comme ça, qui a fait du management peut sortir des saucisses pareilles dans un club populaire comme ça ! Le mec c’est un fou ! Et tous les mois il en sort une. Après, qu’il ne connaisse rien au football bon ça… Mais au moins l’histoire ! Respecte l’histoire et l’identité des gens qui bossent au club, des Marseillais… Connais l’histoire, sens les choses ! Là il ne sent rien, c’est une catastrophe. Quand il parle il fait rire tout le monde ! J’ai trop aimé ce club, l’OM m’a trop donné pour qu’aujourd’hui il y ait quelqu’un à sa tête qui le dénigre comme ça en faisant semblant de le défendre. C’est ce qui m’énerve le plus. » Jérôme Alonzo – Source : La Chaîne L’Equipe (06/01/21)