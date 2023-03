OM : Jérôme Rothen règle ses comptes avec Sanchez

En conférence de presse la semaine dernière, Alexis Sanchez a remis en cause son avenir à l’Olympique de Marseille en réclamant plus d’ambitions de la part du club après l’élimination en Coupe de France. Une déclaration qui n’a pas plu à Jérôme Rothen.

Marseille a montré de l’ambition

Arrivé l’été dernier à l’OM, Alexis Sanchez (34 ans) a la possibilité de rester jusqu’en 2024 au club. L’international chilien veut d’abord obtenir des garanties sportives.

En conférence de presse, il s’est montré très marqué par l’élimination en Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 tab). Il parlait de « pire défaite de sa carrière » et a annoncé vouloir rester mais ne pas être là « pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième » mais pour gagner des titres.

Alexis Sanchez dans ses déclarations, il se trompe !

“Ce n’est pas le moment. Qu’il soit bien placé pour parler des ambitions, oui. C’est un joueur majeur, un joueur leader, donc il est en droit de dire certaines choses. Il est en fin de carrière, mais il connaissait le projet marseillais quand il est arrivé en début d’année. S’il a pris le challenge c’est parce que Marseille était qualifié en Ligue des Champions, parce que Marseille lui offrait la possibilité de jouer cette compétition et d’être compétitif pour la Ligue des Champions, pour le championnat et pour la Coupe de France. Tu ne peux pas jouer dans la même cour que les grands clubs européens, on est d’accord. Après t’as d’autres arguments, d’autres armes à Marseille. Il ne faut pas se tromper, et Alexis Sanchez dans ses déclarations il se trompe. Marseille était dans la continuité de sa qualification en Ligue des Champions, ils prennent un attaquant top européen. Mais à ce que je sache, Sanchez quand il a signé il n’a jamais dit ‘j’ai fait des efforts, des concessions, on n’a pas garanti pour l’instant un grand recrutement mais sur l’année et l’année prochaine on m’a garanti une équipe pour jouer les premiers rôles dans le championnat de France et aussi en Ligue des Champions’. Ça c’est faux. En plus de ça, contrairement à ce qu’il dit, Marseille a montré de l’ambition. Parce que même s’ils sont éliminés de toute compétitions européennes, au mercato d’hiver ils ont essayé de se renforcer, en faisant un bilan. Que tu sois déçu pour Paris et Annecy, c’est normal mais tu es aussi responsable. Attend la fin d’année avant de parler, qualifie l’OM en Ligue des Champions, termine deuxième. Ensuite, si tu veux tu peux nous annoncer que tu ne seras pas là l’année prochaine parce que tu veux te servir du tremplin OM pour arriver à obtenir un autre challenge. » Jérome Rothen – Source : RMC Sport (07/03/23)

