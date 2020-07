OM : « J’espère que tout ça va permettre à Eyraud de se mettre en retrait, de prendre du recul… »

Après des semaines d’attente, l’OM a trouvé son directeur sportif. Le jeune Pablo Longoria (33 ans) succède donc à son compatriote Andoni Zubizarreta. Pour Damien Perrinelle c’est une occasion pour le président Eyraud de prendre du recul…

Dans l’After sur RMC, le consultant Damien Perrinelle donne son avis sur la nomination de Pablo Longoria…

Longoria aura un rôle important à Marseille

« Pablo Longoria Head of Football de l’OM ? On ne le connaissait pas. Il aura un rôle important à Marseille. Eyraud avait fait l’erreur, avec Rudi Garcia notamment, de laisser les clés du recrutement au coach. Zubizarreta avait un emploi fictif, il n’avait pas son mot à dire sur le recrutement. Tout cela a joué des tours à l’OM. Là, Villas-Boas est à l’OM depuis un an. Tout se passe bien avec lui, il a eu des résultats. Mais il est là que pour un an encore. Donc c’est compliqué de donner les clés du recrutement à un entraîneur. Longoria va devoir structurer toute la partie sportive de l’OM : le recrutement, le jeu, l’identité du club. Il faut avoir une vision sur plusieurs années pour faire que cette participation en Ligue des Champions ne soit pas qu’un feu de paille. Il faut une stabilité au niveau de ce directeur sportif. Apparemment, il s’entend bien avec Villas-Boas. Donc ça va faciliter les relations, c’est important. Et j’espère que tout ça va permettre à Eyraud de se mettre en retrait, de prendre du recul, de prendre des décisions plus sereines. » Damien Perrinelle – source : After Foot sur RMC (26/07/2020)