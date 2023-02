OM : « On ne va pas ergoter des semaines… Bailly est rincé, c’est tout ! »

L’OM s’est lourdement incliné 0-3 contre le PSG. FCMarseille était sur le parvis du stade Vélodrome pour recueillir vos impressions après cette grosse défaite, Eric Bailly a forcément été pointé du doigt !

Les supporters de l’OM ont chanté jusqu’au bout. Malgré la défaite 0-3 contre le PSG, les supporters ont continué à mettre de l’ambiance. Pour autant, un regret reste présent et c’est l’absence de Mbemba pour suspension. Son remplaçant, Eric Bailly a été dépassé sur les 3 buts du PSG…

»Quand on n’a pas le meilleur défenseur de Ligue 1 dans nos rangs, c’est dur. Car oui Chancel Mbemba est le meilleur défenseur de Ligue 1. Il était suspendu ce soir, il nous aurait bien aidé mais il n’était pas là. On ne peut pas faire grand chose, Bailly joue 2 matches par semestre, qu’est ce qu’il allait faire ? Il allait arrêté Mbappé ? Ben non, il n’allait pas arrêter Mbappé, c’est bon. On ne va pas ergoter pendant des semaines sur lui, Bailly était rincé, Mbappé était le meilleur, c’est bon ! » Un supporter marseillais à la Fan Cam – Source : Football Club de Marseille (26/02/2023)