OM – Joël Cantona : « Benedetto me surprend par son aisance technique… »

Nouvel extrait du dernier Débat Foot Marseille de ce lundi 13 janvier 2020. En compagnie de Joël Cantona qui est totalement fan de Benedetto…

Joël Cantona, qui était notre invité dans le dernier Débat Foot Marseille de ce lundi nous a livré son analyse sur la première partie de saison de Dario Benedetto. Il est séduit et surpris par son aisance technique…

BENEDETTO a un sens du but aiguisé — J.CANTONA

« Même si je l’ai vu jouer quelques fois avec Boca, je savais que c’était un joueur qui ne lâchait rien… Bon, comme tous les Argentins ! Mais il m’a surpris par son aisance technique. Le jeu simple, un touché de balle, un déplacement… Il joue beaucoup pour les autres, il est intelligent. Il a un sens du but qui est aiguisé. Je pense qu’il lui manque 5/6 buts. On joue beaucoup pour lui. Quand Thauvin va revenir, ça va être mieux pour lui. »

Joël Cantona – Source : Football Club de Marseille

Pour revoir ce DFM en intégralité

Nouveau numéro de Débat Foot Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Joel Cantona, Jean Charles de Bono, Mourad Aerts et Benjamin Courmes. Au programme, la petite victoire de l’OM face à Rennes, la concurrence en Ligue 1 et les dernière rumeurs et infos mercato…



