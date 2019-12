OM : Johnny Ecker évoque son fameux plâtre : « j’ai réglé quelques comptes avec… »

Pour le dernier DFM de 2019, l’ancien joueur de l’OM Johnny a eu la gentillesse de venir sur le plateau de l’émission. Ce dernier revient sur son fameux plâtre qu’il a dû porter pendant un an et demi…

je n’aurais pas dû jouer mais Alain Perrin voulait que je joues impérativement — Ecker

« Le plâtre est collector je l’ai mis sur une étagère à la maison. Cela a été terrible pour moi pendant un an et demi. Mais c’est vrai qu’il m’a servi par moment, j’ai réglé quelques comptes avec ce plâtre. On me pose souvent la question, j’en avais vraiment besoin car j’ai quand même eu une greffe et une visse et la greffe n’a pas prise. Le problème reste que je n’aurais pas dû jouer mais Alain Perrin voulait que je joues impérativement. J’avais une attelle sur-mesure strappée et des anecdotes la dessus y’en a pas mal. C’était de la résine c’était donc très léger. Mais en coupe d’Europe, un arbitre m’avait demandé d’enlever les bandes juste avant un match… C’était au début pénible car c’est gênant, pour la réception, tu tombais tu roulais, je pouvais pas accrocher l’adversaire car moi c’était le scaphoïde, la pince. C’était un peu galère mais après j’ai pris l’habitude… » Johnny Ecker – source : Football Club de Marseille