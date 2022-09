OM : Veretout décrypte les consignes de Tudor

Jordan Veretout s’est confié à Jérôme Rothen et Fabrice Hawkins dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC. Il a notamment abordé le rôle qui lui est confié par Igor Tudor au milieu de terrain dans son association avec Valentin Rongier.

Associé quasi systématiquement par son coach au milieu de terrain avec Valentin Rongier, Jordan Veretout donne des précisions sur ce que lui demande Igor Tudor sur le plan tactique. L’ancien joueur de la Roma regrette notamment son manque de contribution offensive en ce début de saison :

Il faut se libérer et jouer plus vers l’avant

« Les consignes du coach c’est faire la jonction entre la défense et l’attaque. Le jeu est surtout basé sur du marquage individuel et c’est sûr que quand nos latéraux sont vachement haut, il faut faire la jonction avec les défenseurs et les aider. On doit aussi prendre nos responsabilités, plus de risques et aller vers l’avant. On a la qualité de se projeter vers l’avant. Sur ces premiers matches il manquait un peu cette qualité qu’on recherche en nous mais il faut se libérer et jouer plus vers l’avant. » Jordan Veretout – Source : Rothen s’enflamme sur RMC 28/09/2022

« On doit aussi apporter de la créativité et lancer les actions »

Il revient ensuite sur son passage à l’AS Rome où il apportait plus offensivement à son équipe qu’actuellement à l’OM. Une situation qu’il veut débloquer :

« En Italie, je ressors avec pas mal de buts. Je me projetais vers l’avant, je faisais des courses vers l’avant… Je faisais des passes décisives comme je marquais. On a de la liberté mais on doit faire la jonction. On sait qu’avec les latéraux hauts on doit être avec les défenseurs pour bloquer les contre attaques. Mais on doit aussi apporter de la créativité et lancer les actions avec du mouvement en provoquant les défenses adversaires. On est capables de le faire, c’est ce qu’il nous a manqué sur ce début de saison, comme je faisais en Italie. » Jordan Veretout – Source : Rothen s’enflamme sur RMC 28/09/2022

En 10 matches joués et 636 minutes passées sur les terrains, Jordan Veretout n’a délivré qu’une seule passe décisive et n’a marqué aucun but. Il fait cependant mieux que son compère au milieu Valentin Rongier qui en 9 matchs et 757 minutes n’a pour l’instant réalisé aucune action directement décisive. Une contribution offensive trop légère pour nos deux milieux.