Julien Fournier (OGC Nice) se paye l’OM

Alors que la rencontre entre l’OM et l’OGC Nice va être rejoué suite aux incidents survenus à la fin de la rencontre, le directeur du football niçois Julien Fournier n’a pas manqué de tacler l’Olympique de Marseille dans les colonnes de Nice-Matin…

Le mercredi 27 octobre, la rencontre Nice – OM sera rejouée en raison des incidents ayant empêché de terminer le match dans de bonnes conditions. Toutefois, le directeur du football de l’OGC Nice Julien Fournier est revenu pour Nice-Matin sur cette folle soirée. Et selon lui, Marseille a profité de la situation pour se « victimiser »…

Ce match, c’est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l’OM – Julien Fournier

« Le problème de notre société et des médias, c’est la caricature. Ce match, c’est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l’OM. Ce n’est pas ma lecture des événements, ce qui n’enlève rien aux comportements inacceptables de ceux qui ont foutu le match en l’air. Cela m’embête qu’on revienne encore là-dessus. J’ai envie qu’on tourne la page. Marseille s’est victimisé, a attaqué, on a préféré ne pas parler. Ce qui m’importe, c’est le prochain match à rejouer contre l’OM. Il va falloir le regagner car on l’a déjà remporté une fois» Julien Fournier – source : Nice Matin (18/09/2021)