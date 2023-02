Mercato OM: Juninho encense cette recrue de Longoria !

Le mercato hivernal de l’OM a été ambitieux, et a permis à l’équipe de Tudor de se renforcer dans l’optique de la course au podium. Recrue la plus chère de l’histoire du club, Vitinha arrive avec une légère pression, mais pour Juninho, le Portugais est une super pioche…

Ancien directeur sportif de Lyon et légende du club, Juninho est désormais consultant pour RMC. Le Brésilien n’a pas hésité à se montrer dythirambique concernant la venue de Vitinha à l’OM :

Un joueur qui va plaire aux supporters de l’OM– Juninho

« Vitinha est capable de jouer à une touche de balle. C’est un joueur très intéressant pour l’Olympique de Marseille. Oui, c’est un bon joueur de tête. Un joueur avec de l’agressivité qui a une envie de gagner. C’est un joueur qui va plaire aux supporters de l’Olympique de Marseille. Je pense que c’est un bon joueur qui est capable de réaliser des bonnes choses à l’OM. Après, c’est vrai que Marseille manquait légèrement de qualité technique quand ça joue à trois derrière. Il y a aussi eu un changement d’entraîneur qui n’était pas prévu, on en a beaucoup discuté en première partie de saison, puisque les dirigeants pensaient que l’ancien entraîneur allait continuer, mais je pense que Marseille fait des bonnes choses. Et avec Vitinha, c’est une force de plus. » Juninho— Source: RMC (31/01/23)

🗣️💬 @Juninhope08 : « Vitinha est un joueur intéressant pour l’OM. C’est une force en plus. Marseille réalise de bonnes choses » pic.twitter.com/lnqNHTE5h8 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 31, 2023

Je vais donner mon maximum pour répondre aux exigences

« Je suis très heureux d’être ici. C’est mon premier choix de venir jouer à l’OM. C’est un grand club, l’un des meilleurs en France. J’ai eu toute la confiance du président. C’est un grand pas pour moi, ils ont fait le maximum pour que je vienne. J’espère pouvoir aider le club à obtenir ses objectifs. Le prix du transfert ? Ce n’était pas difficile pour moi, je ressens beaucoup de fierté, ça montre que le club voulait vraiment me recruter. Je vais donner mon maximum pour répondre aux exigences ». Vitinha – source : Conférence de presse (02/02/2023)