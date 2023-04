OM : Kaboré explique pourquoi il n’est pas inquiet !

L’ancien milieu de terrain Marseillais (2007 – 2013), Charles Kaboré, pense que l’OM a toutes ses chances pour finir sur le podium et n’est pas inquiet pour cette fin de saison.

Charles Kaboré s’est exprimé dans les colonnes de La Provence sur la possibilité de voir l’OM sur le podium en fin de saison. L’ancien milieu de terrain Marseillais n’est pas inquiet, malgré les deux points perdus à domicile face à Montpellier le week-end dernier.

L’actuel joueur des Chamois Niortais rappelle qu’à l’OM, « on rate rarement le sprint final, c’est dans l’ADN de l’institution« . Il fait notamment le parallèle avec la saison passée, où le club s’est qualifié en Ligue des Champions en terminant deuxième, seulement lors du dernier match du championnat.

Le cousin d’Issa Kaboré compare cette saison avec l’époque où il était joueur de l’OM, « même quand on a terminé 10e, on a réussi à gagner la Coupe de la Ligue« , s’est-il remémoré. C’est parce qu’il compare ces deux périodes, qu’il a vraiment confiance en Igor Tudor et ses joueurs. Ils ont des leaders du vestiaire, des supporters toujours présents et derrière eux et peu d’histoires qui pourrait ajouter des ondes négatives.

Il y a moins d’histoires qu’à notre époque

« À notre époque, le pire qui pouvait nous arriver était de terminer 3es et jouer le tour préliminaire de la Ligue des champions. C’est encore le cas aujourd’hui. Je ne suis pas inquiet, l’équipe est bonne, le groupe est uni et travailleur. Vu les efforts des joueurs et le travail de l’entraîneur, je pense qu’ils finiront dans les deux premiers, ça serait mérité et tout est réuni pour. Pour cela, il faudra arrêter de perdre des points à la maison. Mais une victoire à Lorient et tout serait relancé une fois de plus. On avait des compétiteurs, des leaders comme Cana, Rodriguez, Heinze, Mamad’ (Niang) ou Souley’ (Diawara) qui nous tiraient vers le haut. Il y en a aussi aujourd’hui avec Alexis Sanchez ou Dimitri Payet, qui, même s’il ne joue plus beaucoup, garde son influence. Personne ne triche, ils produisent du jeu, les supporters sont derrière eux… Un groupe a besoin de se dire les choses clairement. Quand il y a des ondes négatives autour de l’équipe, ça fait la différence, et pas positivement. Ça a l’air d’aller cette saison, il y a moins d’histoires qu’à notre époque… » Charles Kaboré – Source : La Provence (07/04/23)

