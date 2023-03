OM : Kaboré inquiet pour la suite de la saison

Après une grande désillusion en Coupe de France et une lourde défaite face au PSG en championnat, l’OM doit impérativement gagner à Rennes ce dimanche. Le milieu de terrain de Niort et ancien Marseillais, Charles Kaboré (35 ans), prévient des risques.

Renouer impérativement avec la victoire

Lourde semaine pour les Marseillais. Après une grosse défaite face au PSG à domicile, en championnat (0-3), les joueurs d’Igor Tudor se sont fait éliminer de la Coupe de France par Annecy (2-2, 6-7 tab). Pour conserver leur deuxième place au championnat et se relever mentalement, une victoire face à Rennes, au Roazhon Park ce dimanche pour la 26ème journée de Ligue 1 (20 h 45), est impérative.

Après plusieurs matches réussis, qui ont permis de rêver pour un potentiel titre, notamment les victoires face à Rennes et Paris en Coupe et un 6-1 contre Toulouse en championnat, c’est une totale désillusion pour tous les Marseillais, joueurs, staff et supporters. L’espoir de gagner le championnat s’est pratiquement envolé après la défaite face au PSG, qui a pris 8 points d’avance.

L’objectif est d’abord de renouer avec la victoire et de finir la saison sur le podium. Le manque de rotation, notamment face à Annecy où Igor Tudor a pratiquement aligné l’équipe type, peut être fatal pour la suite de la saison. Une grosse perte de confiance est à souligner, le journal L’Equipe évoque même une équipe complètement sonnée et une ambiance « lourde » à l’entraînement, ce jeudi. L’ancien milieu de terrain Marseillais, Charles Kaboré (de 2007 à 2013) prévient, il faut vite relever la tête et ne pas se décourager.

Ç a peut tuer toute une saison

« Souvent, ce sont ceux qui jouent moins qui sont alignés sur ces matchs-là, l’entraîneur ayant tendance à faire tourner l’équipe. Là, c’était presque l’équipe type. Je ne suis pas dans la tête des joueurs, mais ça peut tuer toute une saison. J’espère qu’ils vont relever la tête et continuer. Les matchs suivants arrivent vite, il faut passer à autre chose. Je pense qu’ils ont un sentiment de découragement total, c’est dur » Charles Kaboré – Source : La Provence (03/03/23)

A lire aussi : Supporters : Encore un record pour l’OM dimanche ?