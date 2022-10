OM : Kaboré, juste une question de patience ?

L’OM s’est incliné 1-2 face à Ajaccio samedi lors de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Issa Kaboré sur ce match.

L’Olympique de Marseille a complétement raté son match face à la lanterne rouge, l’AC Ajaccio. Les marseillais avait pourtant bien débuté le match, avec du mouvement et des opportunités. Gerson avait trouvé Sanchez dans la surface, suite à une main l’arbitre a accordé un penalty transformé par Payet, pour son centième but en Ligue 1. Mais après cette ouverture du score à la fin du premier quart d’heure, plus rien. L’OM a déjoué, à l’image d’un Tavares nonchalant, Mmeba se faire prendre de vitesse et les corses égalisent d’une belle frappe. La réaction n’est jamais venue, pire Ajaccio a doublé la mis en seconde période sur un centre avec rebond, Balerdi a dévié le ballon dans ses propres filets. Les entrées en jeu de Veretout, Harit, Under et Suarez n’ont rien changé. Seul Dieng rentré en fin de match a réussi à se procurer des occasions qu’il n’a pas transformé. Une grosse déception d’autant que le PSG et Lens ont perdu des points…

La note de Issa Kaboré : 4.5/10

Son appréciation Kaboré, juste une question de patience ?

Le jeune latéral droit profitait de la blessure de Clauss pour enchainer une seconde titularisation de suite. Ses erreurs techniques et sa qualité de centre sont logiquement pointés du doigt. Il doit clairement progresser dans ces domaines, mais le jeune défenseur propose une énorme activité avec un gros volume de course et beaucoup d’envie. Il doit travailler ses points faibles mais il ne faut pas enterrer le joueur…

Les notes des médias L’Equipe 4/10 Le Burkinabé a enchaîné sa seconde titularisation en L1, après celle à Angers le 30 septembre (3-0). Il a étalé, encore, une certaine imprécision technique, avec beaucoup de possibilités de centre galvaudées. Il n’a pas (encore ?) la justesse de Clauss, mais ce très jeune joueur devra aussi mûrir dans sa concentration, son placement, ses choix. Il est loin de Koné sur le centre menant au CSC de Balerdi (47e) et a perdu pied au fil de la rencontre, alors qu’il dominait le latéral malien en début de match, ce dernier étant vite averti après l’avoir fauché (11e). Maxifoot 4/10 Encensé par son ancien partenaire à Troyes, Adil Rami, le latéral droit burkinabè, qui profitait de l’absence sur blessure de Clauss pour débuter, n’a pas convaincu. Trop limité techniquement, il a été très moyen dans ses prises de balle et surtout ses centres. Il devra sérieusement hisser son niveau de jeu pour s’imposer. FootMercato 5/10 Titulaire en l’absence de Jonathan Clauss, l’international burkinabé a montré qu’il pouvait être un remplaçant fiable pour Igor Tudor. Comme à son habitude, il a eu une grosse activité dans son couloir droit et a multiplié les dédoublements. Le jeu marseillais a d’ailleurs beaucoup penché de son côté tant il a constamment été en mouvement pour ses partenaires. Mais il manque toujours de précision dans sa dernière passe.