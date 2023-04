OM : « Kaboré reste une option »

Issa Kaboré a plus de temps de jeu sur les derniers matchs de l’OM. Dans l’émission Virage Marseille sur BFM, Florent Germain (journaliste RMC) pense que Kaboré doit rester une option dans l’esprit de Tudor. Mais que sur les gros déplacements de l’OM son manque d’expérience pourrait l’handicaper.

Issa Kaboré profite de l’agacement de Tudor envers Tavares pour gagner du temps de jeu. Le coach fait jouer Clauss en piston gauche, afin que Kaboré puisse évoluer à son poste de prédilection. Invité de l’émission Virage Marseille sur BFM Marseille, Florent Germain, suiveur de l’OM pour RMC a donné son avis sur la titularisation de Kaboré. Voici l’extrait consacré à Kaboré par le journaliste de RMC.

Kaboré était barré par la concurrence au début de saison

« A part les 2-3 premiers mois où il était assez peu utilisé, Tudor ne s’est jamais plaint d’Issa Kaboré, explique Florent Germain dans l’émission Virage Marseille du 17 avril. Il considérait que c’était une option fiable, avec du punch, à utiliser, qui rentrait bien dans les rencontres. Après, il était quand même barré au début de saison par deux joueurs qui étaient dans une forme implacable dans la concurrence. Clauss faisait un bon début de saison et Nuno Tavares qui marchait sur l’eau les trois premiers mois. Issa Kaboré ça reste une option. Moi, j’ai le sentiment que malgré tout ça a des conséquences sur Clauss qui n’aime pas jouer à gauche. Quand un joueur vous dit qu’il faut s’adapter, ça veut dire qu’il n’aime pas ça. Il le dit poliment qu’il ne sent pas à l’aise à gauche. »

Sur les gros matchs je préfère voir le duo Tavares – Clauss

« Kaboré se projette un peu moins que Clauss, mais je pense qu’il peut encore apporter plus offensivement, poursuit Florent Germain. Il a une complicité parfois avec Under et Mbemba. Après, il va y avoir des gros matchs à Lyon, à Lens, à Lille… Quand la pression va être forte, si on me demande de faire un choix, je préfère revoir Clauss à droite et Tavares à gauche. J’estime qu’offensivement, ils sont plus à l’aise sur leurs côtés. Et plus ils créent un véritable danger.«