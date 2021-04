OM : Kamara et Perrin présents, Amavi aussi mais deux absents à l’entrainement !

L’OM reçoit Strasbourg ce vendredi soir à l’occasion de l’ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli devrait pouvoir compter sur un groupe presque au complet pour ce match…

Jorge Sampaoli va avoir plus de choix, surtout en défense face à Strasbourg. En effet, Duje Caleta Car est de nouveau disponible après deux matches de suspension, Jordan Amavi a repris l’entrainement collectif tout comme Christopher Rocchia. De plus, Boubacar Kamara et Lucas Perrin sont disponibles, les deux minots étaient sortis sur blessure face à Reims le weekend dernier. Par contre, Hiroki Sakai est toujours absent, il souffre du dos. Gueye n’est pas là non plus. Présent au centre RLD ce matin, le journaliste de la Provence, Fabrice Lamperti a fait le point.