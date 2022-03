OM : Kamara, la valeur sûre peu importe le poste…

L’Olympique de Marseille s’est encore imposé à domicile face à Nice lors de la 29e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Boubacar Kamara lors de ce match.

L’Olympique de Marseille devait faire plaisir à ses supporters au Stade Vélodrome. Face à Nice, concurrents direct pour une place sur le podium, les marseillais ont pris le match par le bon bout. Sampaoli avait décidé de proposer une défense à 3 avec Kamara dans un rôle de libéro, Rongier et Gerson faisant office de latéraux hybride sans le ballon. L’OM a pris le ballon et a contraint Nice à défendre, avec un pressing efficace. Payet a eu deux belle occasion sur des frappes non cadrées, Saliba a été proche de marqué suite à un corner mais Nice s’est quand même procuré une grosse occasion suite à un contre et un reprise de volée non cadrée de Stengs. Finalement, Under est allé chercher un penalty après un une-deux avec Payet, dans les arrêts de jeu de la mi-temps. Milik n’a pas raté l’occasion d’ouvrir le score. Galtier a secouer son équipe qui a montré un visage plus offensif en seconde période. Nice a eu des occasions, Delort s’est heurté à un bon Pau Lopez, l’ancien attaquant du MHSC aurait aimé obtenir un penalty mais l’arbitre ne l’a pas vu de cet œil. Finalement, c’est l’OM qui a marqué le but du break, grâce à un superbe centre déposé par Gerson sur la tête de Bakambu entré en jeu. 2-0, l’OM se dirigé vers une victoire tranquille mais a encaissé un but par Lemina suite à un coup franc dans les arrêts de jeu. Finalement, les marseillais ont tenu le score et remporté une victoire importante !

Titulaire, cette fois en défense centrale, Kamara a été solide et appliqué. Toujours fort dans les duel, l’élément équilibrant de cette équipe sauce Sampaoli…

La note de Boubacar Kamara : 6/10

Son appréciation FCM

Kamara, la valeur sûre peu importe le poste…

Aligné dans la défense à trois, Kamara a retrouvé son poste de formation face à Nice et pas uniquement quand l’OM n’avait pas le ballon. Toujours assuré dans son jeu de passe, il est aussi solide dans les duels et surtout le placement. Il a géré les affaires courantes en première mi-temps, avant de devoir d’avantage s’employer face aux attaquant niçois en seconde mi-temps. Il participe à la construction du but de Bakambu, alors que Balerdi avait pris sa place en défense. Un joueur précieux, qui va manquer…

Les notes des médias

Maxifoot 7/10 Replacé en défense centrale ce soir, le Minot a prouvé qu’il n’avait pas perdu ses repères à son ancien poste. Sa qualité de passe a été un atout dans la relance et ses interventions ont souvent soulagé l’OM. Solide et efficace, il a réussi son match. L’Equipe 6/10 Un match honnête et sobre en patron du trident défensif, plein axe. Il était chargé d’organiser le jeu, dans un tempo assez lent au départ, puis s’accélérant au fur et à mesure de ses montées de balle. Impliqué sur le second but marseillais (90e), avec une récupération haute et une transmission à Gerson. FootMercato 5.5/10 On l’attendait au milieu de terrain ce dimanche soir, mais Kamara a finalement joué dans l’axe la défense à trois. Il a plutôt bien géré les temps faibles de son équipe et n’a jamais semblé inquiété. Il a notamment réalisé de belles interventions dans les pieds de Delort et Gouiri (47e, 52e). Match cohérent de sa part surtout qu’il n’a pas hésité à apporter le surnombre dans les moments importants de son équipe. C’est lui qui est à l’initiative du second but marseillais.

