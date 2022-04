OM : Kamara, l’indispensable (partant)…

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 face à Reims lors du match de la 34e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Boubacar Kamara, titulaire lors de ce match à Reims.

L’Olympique de Marseille devait vraiment gagner son match face à Reims en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Les marseillais devaient conserver les 6 points d’avance sur Monaco et Rennes, et cela n’a pas été simple. Face à un Stade de Reims ultra défensif, avec un gros bloc bas mais aussi des moments de pressing, l’équipe proposée par Jorge Sampaoli a manqué de rythme et de mouvement. Mis à part une frappe lointaine de Milik en début de match, les marseillais se sont procuré très peu d’occasions. La première mi-temps est surtout un enchainement de mauvaises passes et de choix discutables. Le coach argentin a décidé de faire entrer Payet et Gerson dès la seconde mi-temps, ce qui a apporté plus de précision technique et d’avantage de mouvent, une sensation confirmée par l’entrée (tardive) en jeu de Dieng très remuant. Gerson a été tout proche d’ouvrir le score suite à un centre de l’international sénégalais, mais le brésilien a finalement marqué l’unique but du match suite à une passe de Payet. L’ancien joker de Flamengo a mystifié la défense d’un magnifique geste technique et une frappe du droit. Un but splendide et une victoire très importante.

Titularisé comme milieu défensif mais repositionné dans l’axe de la défense, Kamara a encore été l’élément équilibrant de l’équipe…

La note de Boubacar Kamara : 3/10

Kamara, l’indispensable (partant)…

Aligné dans son rôle habituel de milieu défensif avec ballon;, défenseur sans, Kamara a encore été déterminant. Le minot sent le jeu, coupe les ligne de passe, est solide dans les duels et joue juste dans ses passes. Replacé dans l’axe défensif suite à la sortie de Kolasinac à la mi-temps, il a été sûr dans son jeu. Un élément indispensable mais qui devrait malheureusement quitter sans indemnité de transfert son club formateur cet été, son remplacement sera surement un enjeux majeur du mercato estival…

Les notes des médias

L’Equipe 7/10 Point d’équilibre indispensable, il a d’abord eu un rôle double : sorte de libéro dans une défense à trois quand l’OM défendait, il montait d’un cran en sentinelle quand son équipe attaquait. Il a glissé en défense centrale en deuxième période sans souci. Remplacé par Caleta-Car (79e). Maxifoot 6.5/10 Une partie sérieuse pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Dans un rôle de sentinelle, le jeune talent phocéen a eu son apport habituel à la récupération avec plusieurs ballons grattés. De plus, il faut souligner sa grande précision dans ses transmissions pour trouver ses coéquipiers dans le cœur du jeu. Solide lors de son passage en défense centrale après la pause. FootMercato 5/10 Toujours dans son rôle hybride de sentinelle/défenseur central, le jeune joueur de 22 ans a toujours été propre et a surtout couvert plusieurs fois les erreurs défensives de ses partenaires. Par son placement, il a fermé certains espaces et su couper des lignes de passes dangereuses. 90Min 6/10 Boubacar Kamara a beaucoup plus participé au jeu de son équipe en tant que troisième central dans un premier temps. Au pressing et dans les récupérations, le minot phocéen a été très important. De retour en charnière centrale, c’était toujours intéressant. Malheureusement, devant lui, ça bougeait peu.

REIMS – OM (0-1) : GERSON le sauveur ! Quel BUT de FOU !!!!

